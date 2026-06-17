stotine tisuća eura
SDP-ovka: Kako to da se internetske prijevare redovito događaju HDZ-ovcima?
SDP-ova zastupnica Martina Vlašić Iljkić osvrnula se u srijedu na gubitak nekoliko stotina tisuća eura iz blagajne Požeško-slavonske županije putem internetske prijevare, podsjetivši na još nekoliko takvih slučajeva i poručivši da su "očito hakerima HDZ-ovci najlakše mete".
"Kada županica Antonija Jozić dodjeljuje tisuću ili dvije tisuće eura nekoj udruzi ili sportskom klubu, prva je u kadru, ali gdje je danas kad iz te iste blagajne nestane stotine tisuća eura građana naše županije? Tko će podmiriti ovaj manjak u proračunu? Ovdje se ne radi o računu od 100 eura nego o stotinama tisuća eura", poručila je Martina Vlašić Iljkić iznoseći za saborskom govornicom stajalište na slobodnu temu.
Kako to da se internetske prijevare redovito događaju HDZ-ovcima, pita zastupnica. "Kako baš oni nasjedaju na ovakve prevare? (Marinu) Mandariću u Đakovu je nestalo 50.000 eura, ali se barem nije skrivao od javnosti, (Ivici) Kirinu u Virovitici 2,3 milijuna eura, koji nikada nisu vraćeni, županici Jozić sada stotine tisuće eura. Očito su hakerima HDZ-ovci najlakša meta. Šuti li županica jer se ne snalazi ili jer skriva tragove? I jedno i drugo je za ostavku", poručila je.
Dodala je kako bi za očekivati bilo da Jozić sama podnese ostavku i da se premijer Andrej Plenković ispriča zbog "nesposobnosti svoje županice" jer, naglasila je, građani ne smiju snositi posljedice lošeg upravljanja.
"Znam da niste još preboljeli što ste izgubili izbore u Županiji i sada koristite ovu nesretnu situaciju i napadate županicu koje nema ovdje i znate da se ne može očitovati jer je istraga u tijeku. Sramota", reagirala je HDZ-ova Nikolina Baradić.
Kujundžić (Most) o napadima na policiju: Stvarno je dosta
Mostov Ante Kujundžić pozvao je na promjenu zakonodavstva kada je riječ o napadu na hrvatske policijske djelatnike, upitavši koga kao država možemo zaštiti ako ne možemo zaštititi ni svoje policajce.
"Društvena agresija je porasla za nekih 10 posto, ako sudimo po izvješću o radu policije, i to je ozbiljan indikator gdje kao društvo idemo. Koliko još hrvatskih policajaca treba biti napadnuto da bismo mi rekli da je stvarno dosta? Kad kao država nekoga primiš tko ne poštuje tvoje zakone i tko je spreman dignuti ruku na onoga tko je sinonim za državu, onda mislim da je stvarno dosta. U tom segmentu trebamo mijenjati zakonodavstvo da istog trenutka ti, majstore, više nisi ovdje", poručio je.
Urša Raukar Gamulin (Možemo!) upozorila je na "nebrigu" za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku.
"Osječki HNK se nalazi u procesu racionalizacije, no javnosti nije poznat taj plan. Što znači racionalizacija, hoće li značiti manje umjetnosti, predstava i zaposlenika? Tu je i problem financiranja, taj je teret danas gotovo isključivo na Gradu Osijeku. Paradoksalno je da je zgrada izdržala ratove, a danas je ugrožava nebriga odgovornih. Tražimo ulaganje u instituciju koja sljedeće godine slavi 120 godina postojanja i čuva kulturni identitet Hrvatske", kazala je.
HDZ: Građani najbolje znaju tko je bio uz njih
Zastupnik Kluba Centra, NPS-a i GLAS-a Damir Barbir kritizirao je Vladu zbog povećanja poreza za obiteljske iznajmljivače. "Kako povećanje poreza za 110.000 obitelji može biti antiinflacijska mjera? Kako povećanje troškova ljudima koji rade može smanjiti cijene? Ne može. A što je lakše, otpustiti 10.000 izmišljenih radnih mjesta jedne stranačke mreže ili oporezivati 110.000 hrvatskih obitelji? HDZ je odabrao, uvijek zaštititi svoje, a račun poslati onima koji rade", rekao je.
HDZ-ova Anđelka Salopek naglasila je kako Vlada vodi brigu o građanima te da građani to vide.
"Hrvatska danas pokazuje otpornost i stabilnost unatoč globalnim izazovima. Prema najnovijim analizama Europske komisije, Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima EU. To, naravno, nije slučajnost nego rezultat odgovorne fiskalne politike, ulaganja, reformi i kvalitetnog korištenja EU sredstava", kazala je.
Dok pojedini političari obilaze Hrvatsku s velikim riječima i kritikama, mi govorimo o projektima koji su realizirani ili su u provedbi, od ulaganja u škole, prometnu infrastrukturu, gospodarstvo do razvoja naših gradova i općina, dodala je.
"Građani najbolje znaju tko je bio uz njih kad je trebalo osigurati sredstva za razvojne projekte, a ne oni koji svakodnevno šire beznađe, nepovjerenje, sumnje i siju strahove", rekla je.
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