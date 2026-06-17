SDP-ovka: Kako to da se internetske prijevare redovito događaju HDZ-ovcima?

"Društvena agresija je porasla za nekih 10 posto, ako sudimo po izvješću o radu policije, i to je ozbiljan indikator gdje kao društvo idemo. Koliko još hrvatskih policajaca treba biti napadnuto da bismo mi rekli da je stvarno dosta? Kad kao država nekoga primiš tko ne poštuje tvoje zakone i tko je spreman dignuti ruku na onoga tko je sinonim za državu, onda mislim da je stvarno dosta. U tom segmentu trebamo mijenjati zakonodavstvo da istog trenutka ti, majstore, više nisi ovdje", poručio je.