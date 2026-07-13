"institucionalni mrak"
SDP traži da sportski savezi podnose izvješća Saboru: "Plenković ne želi sustavno praćenje traga novca"
Klub zastupnika SDP-a predstavio je u ponedjeljak zaključke o financiranju javnih potreba u sportu, zatraživši da se vrati obveza podnošenja financijskih programskih izvještaja sportskih saveza Hrvatskom saboru kako bi se vidjelo na što se troši novac građana.
„Zaključkom o kojem Sabor danas raspravlja na naš prijedlog tražimo da Ministarstvo sporta u roku od 30 dana položi račune Saboru i javnosti o trošenju javnog novca u sportu u posljednjih pet godina”, najavila je u ponedjeljak Marija Lugarić na konferenciji za novinare u Saboru.
Lugarić: Novac za sportske saveze je povećan, a nadzor smanjen - to je "institucionalni mrak"
Ustvrdila je da iza svake medalje kojom se ova država kiti stoje roditelj koji u pet ujutro vozi dijete na trening i trener koji vrlo često i besplatno radi zato jer voli sport. Hrvatski sport živi od njihove predanosti, a država im uzvraća sustavnim gašenjem svijetla i institucionalnim mrakom i pljačkom djece koje treniraju.
Lugarić smatra da je riječ o slomu kontrole jer, navodi, HDZ govori da sustav funkcionira, ali institucije govore suprotno.
„Porezna uprava je u posljednjih pet godina kontrolirala osam nacionalnih sportskih saveza i nepravilnosti su nađene u svih osam. Istovremeno, krovnim udruženjima proračunski novac je utrostručen i samo kroz sustav Hrvatskog olimpijskog odbora prošlo je više od 907 milijuna eura bez stvarne kontrole. Novac je povećan, ali je smanjen nadzor na tim novcem”, upozorila je.
Naglasila je da je iz Skijaškog saveza izvučeno 30 milijuna eura, ali to nije otkriveno kroz službeni sustav nadzora te dodala da se takvi obrasci pojavljuju u više saveza zato što je, istaknula je, HDZ stvorio sustav i politički okvir za takav sustav krađe. Kazala je i da Vlada odbija njihove prijedloge o nadzoru pravdajući se postojanjem sustava NISUS, a to je, pojašnjava, sustav u koji savezi sami upisuju ono što žele. To nije nadzorni mehanizam, nego digitalna slikovnica i odlagalište za nepročitane papire jer da taj sustav nešto vrijedi ne bi kroz njega 12 godina neprimjetno curili milijuni, poručila je.
„Krajem 2022. godine izmjenama Zakona o sportu koje je predložila vlada Andreja Plenkovića i izbrisana je obveza da HOO i krovni savezi podnose izvješća Hrvatskom saboru i javnosti kako se troši javni proračunski novac.
Mi predlažemo dopunu Zakona o sportu kojim tražimo da se u Hrvatski sabor ponovno vrati izvještavanje o financijama i programima sportskih saveza kako bismo vidjeli na što se troši novac građana”, najavila je.
HDZ je zapitala zašto, ako je sve čisto i transparentno, odbija glasiti za taj SDP-ov zaključak. „Zašto se bojite transparentnosti?", upitala je.
Ahmetović: Plenković ne želi sustavno praćenje traga novca
Njezina stranačka kolegica Mirela Ahmetović dodala je da su predložili i izmjene Zakona o proračunu koje bi trebale uvesti novu razinu transparentnosti u ulaganja iz javnih sredstava.
„Po pravilima koje je kreirao Andrej Plenković nema sustavnog praćenja traga novca jer on ne želi da ga ima”, kazala je. Naglasila je da se "već vidi" da će se HDZ braniti izgovorima da se objavljuje na što i koliko se troši u državnoj riznici te navela primjer obrta za trgovinu i usluge 'Nensi' kojemu je sa stavke Vlade RH plaćen određeni iznos za 'ostale nespomenute rashode poslovanja'.
„Znate li iz toga je li obrt 'Nensi' dobio proračunska sredstva za vijence za službene protokole ili možda za plastičnu operaciju vlasnika tog obrta?”, zapitala je, upozorivši da se takvim načinom knjiženja ne otkriva na što se novac uistinu troši. Upravo ovu anomaliju, odnosno, ovaj pokušaj skrivanja na što se troši javni novac želimo ispraviti našim prijedlogom izmjene Zakona o proračunu, naglasila je.
U sustavu NISUS vidljiva je stavka od 600 tisuća eura za promidžbu u sportu, kazala je, dodavši da je zanima je li to riječ o Sportskoj televiziji Zlatka Mateše. „U važećem Zakonu o proračunu nemamo definirane sve obveznike koji bi trebali objavljivati na što troše javni novac, jer su njime obuhvaćene samo jedinice lokalne i regionalne samouprave, izvanproračunski i proračunski korisnici. Primjerice, u tu kategoriju ne spada HEP za koji znamo da troši veliki novac na razna sponzorstva, a riječ je o javnom novcu kojim raspolaže HEP koji dobiva novac direktno iz proračuna kroz subvencije i imamo pravo znati na što je HEP potrošio taj novac”, kazala je.
"Po današnjem Zakonu, HEP ne mora opravdavati na što je trošio novac, a mi tražimo da takvog izgovora ne bude i da moraju podnositi izvješća”, poručila je Ahmetović, dodavši da će se u raspravi o SDP-ovu zahtjevu vidjeti ima li HDZ volje da se jasno odredi prema korupciji.
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