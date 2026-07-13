SDP traži da sportski savezi podnose izvješća Saboru: "Plenković ne želi sustavno praćenje traga novca"

Naglasila je da je iz Skijaškog saveza izvučeno 30 milijuna eura, ali to nije otkriveno kroz službeni sustav nadzora te dodala da se takvi obrasci pojavljuju u više saveza zato što je, istaknula je, HDZ stvorio sustav i politički okvir za takav sustav krađe. Kazala je i da Vlada odbija njihove prijedloge o nadzoru pravdajući se postojanjem sustava NISUS, a to je, pojašnjava, sustav u koji savezi sami upisuju ono što žele. To nije nadzorni mehanizam, nego digitalna slikovnica i odlagalište za nepročitane papire jer da taj sustav nešto vrijedi ne bi kroz njega 12 godina neprimjetno curili milijuni, poručila je.