Primorac za N1 o Varvodiću: Bilo bi sjajno da se ljudi koji stoje iza njega pokažu javnosti

U svom se programu, između ostalog, zalaže za transparentnost. Upitan kako može garantirati da neće biti percipiran kao politički čovjek, nakon svega što se dogodilo s Pavlekom i Matešina odlaska, odgovorio je: "Vi kad pogledate i Povelju Međunarodnog olimpijskog odbora, ona vrlo jasno kaže da morate funkcionirati neovisno o politici, ali da je pravo i obveza surađivati s državnim institucijama. Ono što je po meni sjajno je jasan stav predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, uopće nije pitanje tko je premijer, ali moramo govoriti istinu. Sedam puta su povećavana sredstva i izdvajanja za sport", rekao je i dodao da to treba pohvaliti.