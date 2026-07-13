IZBORI U HOO-u
Primorac za N1 o Varvodiću: Bilo bi sjajno da se ljudi koji stoje iza njega pokažu javnosti
Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak te komentirao predstojeće izbore i stanje u hrvatskom sportu.
Na pitanje odakle ideja za ovu kandidaturu, Primorac je odgovorio da je u aktivnom sportu već oko 45 godina. "Znate što je značilo tada za jednog dječaka iz Splita na Starom placu trenirati za Hajduk. Bio sam prva generacija s Aljošom Asanovićem pod Sergejom Krešićem koja je prešla na Poljud. To je jedan poseban osjećaj koji te ispuni, nauči te što je timski rad", rekao je.
Potom se, kaže, okrenuo prema borilačkim sportovima. Godine 1987. osnovao je taekwondo klub Kocunar. "Onda se događa Domovinski rat, i mi se svi uključujemo. Ono što je mene potpuno promijenilo kao čovjeka... Moji učenici, njih šest, moji prijatelji koji su se zajedno sa mnom uključili u obranu Hrvatske, su poginuli. To je jedna velika obveza koja je meni u srcu i koja me prati do današnjeg dana. Zato je Hrvatska koju ja gledam potpuno drugim očima, to je država koja mora biti država morala, čestitosti, pravde, istine", dodao je.
Hrvatska je danas, kaže, demokratska država i nije savršena. Ali, dodaje, uvjeren je da sve promjene koje su potrebne će doći. Dodao je da kao sportaš, osvajač medalja, osnivač kluba, nekadašnji ministar velikog sustava, ima velika znanja i prijatelje.
"Oni su došli s idejom za koju nisam znao da li mi u ovoj fazi života između Amerike, Njemačke, Indije, Kine i Hrvatske i svega što radim, zapravo treba. Kad se dogodio iznenadni odlazak gospodina Mateše, je zapravo krenulo to intenezivno lobiranje ja uključim, da to hrvatskom sportu treba", pojasnio je.
Hrvatski sport, kaže, ulazi u period kad mu treba liderstvo i čestitost, ljudi koji znaju kako ga dovesti u fazu koja mu je potrebna.
Kaže da je i njega iznenadila velika potpora saveza. Na pitanje misli li da će mu svi koji su potpisali dati svoj glas, odgovorio je: "Ljudi koji imaju kredibilitet, čestitost, koji stoje iza svog imena, koji su cijeli život u sportu, oni se ne igraju s potpisima. I tko god sumnja u to, sumnja u te ljude", rekao je.
U svom se programu, između ostalog, zalaže za transparentnost. Upitan kako može garantirati da neće biti percipiran kao politički čovjek, nakon svega što se dogodilo s Pavlekom i Matešina odlaska, odgovorio je: "Vi kad pogledate i Povelju Međunarodnog olimpijskog odbora, ona vrlo jasno kaže da morate funkcionirati neovisno o politici, ali da je pravo i obveza surađivati s državnim institucijama. Ono što je po meni sjajno je jasan stav predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, uopće nije pitanje tko je premijer, ali moramo govoriti istinu. Sedam puta su povećavana sredstva i izdvajanja za sport", rekao je i dodao da to treba pohvaliti.
Primorac kaže da je njegova cijela karijera, u sportu i u znanosti, građena mimo politike. "Vi nemate nijedan segment hrvatskog društva koji direktno ili indirektno nije na neki način povezan s politikom. Ali, ako su stvari transparentne, onda je to apsolutno prihvatljivo", rekao je.
U slučaju Pavlek, kaže, postoje dvije stvari koje je važno reći. "Prvo, predmet interesa ljudi poput mene je da se vrati i progovori, da svaka osoba koja je odgovorna odgovara. Onda ste vi skinuli veo tajne. Želim potpuno otvoriti sustav financiranja", rekao je pa ispričao kako mu je mentor Matko Marušić rekao da mu život mora biti čist kao "ova čaša", rekao je Primorac podižući sa stola čašu s vodom.
"Tako je sve što sam radio cijeli život i tako će biti u Hrvatskom olimpijskom odboru", poručio je.
Josip Varvodić, Primorčev protukandidat na izborima, izjavio je Siniša Krajač lobira za Dragana Primorca. "On je u jednoj fazi učenja. Postizanje zrelosti u svemu je proces. Moramo imati razumijevanja za to da neke funkcije mogu doći po nasljednoj liniji, čak i ako ste predsjednik Plivačkog saveza. Ja to mogu razumjeti, ali ne prihvaćam", poručio je.
Primorac je dodao da bi bilo "sjajno da se ljudi koji stoje iza Varvodića pokažu javnosti". "Ako je obrazac ponašanja takav, onda je to način na koji će voditi HOO", poručio je.
Govoreći o raširenoj korupciji, Primorac je rekao da netko povezan s kriminalom njemu "ne može biti blizak, ne mogu ni sjediti jedno pored drugih".
Na kraju je odgovorio na pitanje stoji li iza njegove kandidature predsjednik Vlade Andrej Plenković i ima li potporu vladajućih.
"Da postoji bilo kakva potpora, to bi hrvatska javnost znala. Postoji samo jedna stvar, a to je izlazak predsjednika Vlade ispred medija: on je apsolutno jasno rekao da se Vlada i politika neće miješati u ove izbore. Tu mu zbog toga treba dati kredit, a ne prozivati ga za nešto s čim čovjek nema apsolutno nikakve veze", zaključio je Primorac.
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