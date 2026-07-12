NAMJEŠTEN ILI NENAMJEŠTEN?
Kupiti stari stan s namještajem ili bez njega? Agentica za nekretnine: "Kupci najčešće traže da ostane samo jedno"
U internetskim oglasnicima i na stranicama agencija za posredovanje u kupoprodaji nekretnina rijetko se može vidjeti rabljeni stan za prodaju, a bez namještaja u njemu.
Razlog je prvenstveno u tome što za ljude koji odluče prodati stan, a ne znaju kada će se to dogoditi ili možda još žive u njemu, nema smisla isprazniti ga samo radi fotografiranja za oglašavanje.
"Prodaj mi čiste zidove, a sama ću kupiti kauč"
"Evo ja ozbiljno ne kužim zašto sa stanom dolazi i namještaj. Ja prva ne bi htjela da mi netko drugi namjesti stan. Prodaj mi čiste zidove, ispravne instalacije i funkcionalni parket, a ja ću si sama kupiti kauč", napisala je nedavno jedna korisnica Reddita u raspravi na tu temu.
"Pa meni je baš super došlo to što smo kupili skroz namješten stan i to star dvije godine sa svim aparatima u kojeg smo mogli odmah useliti jer u trenutku kupnje stana "riknuli" smo skoro 10.000 eura na porez, kaparu i ostale troškove, a selili smo se iz najma", napisao je drugi korisnik u raspravi na Redditu.
Već brzim pregledom domaćih internetskih oglasa u kojima se rabljeni stanovi nude na prodaju, lako je uočiti da su u velikoj većini opremljeni namještajem. Većina oglasa i sročena je upravo tako: "Prodajem namješten stan..." obično i uz napomenu da je "spreman za useljenje".
Kada kupci bez problema pristaju na namještaj?
Jesu li potencijalni kupci skloniji kupovini potpuno namještenih, djelomično namještenih ili nenamještenih stanova, pitali smo Ivanu Čikić, direktoricu agencije za posredovanje nekretninama Dom Ekspert iz Zagreba.
"Ima situacija u kojima ljudi pristaju kupiti namješten stan, pogotovo ako je relativno nedavno renoviran pa je tada i kupljen namještaj koji je još u dobrom stanju. Također i kada kupuju stan za investiciju, odnosno iznajmljivanje. U tom slučaju bez problema pristaju kupiti već namješten rabljeni stan."
U drugom scenariju, kaže Čikić, kupci traže da se iz stana koji kupuju ukloni samo određeni namještaj.
"Najčešće traže da ostane kuhinja jer za nju treba najviše vremena da se projektira i montira. Stoga kupci najlakše pristaju na to da kuhinja ostane u stanu."
"Ako planiraju adaptaciju traže da se stan isprazni"
No ima i situacija, nastavlja Čikić, kada kupci izričito zahtijevaju da se čitav stan isprazni prije preuzimanja. Čikić kaže kako ta odluka uvelike ovisi i o starosti nekretnine.
"Najčešće su to nekretnine koje je potrebno u cijelosti renovirati - promijeniti podove, obnoviti kupaonicu... Ako je iz 1970-ih ili 1980-ih tada najčešće ima originalnu unutarnju i vanjsku stolariju, parkete, keramiku u kupaonicama pa tada kupci najčešće traže da se takav stan isprazni jer im onda namještaj smeta. S druge strane imamo situacije, doduše rjeđe, kada su prodavatelji stariji ljudi pa iz obzira prema njima kupac preuzme obvezu isprazniti nekretninu umjesto njih. Iz iskustva bih rekla kako je većina kupaca sklonija tomu da namještaj ostane u nekretnini, osim kada planiraju adaptaciju", ističe.
"I kupac i prodavatelj trebali bi biti pragmatični"
Čikić naglašava kako je pri kupoprodaji nekretnina važan dogovor prodavatelja i kupca.
"I jedni i drugi trebali bi biti pragmatični i nastojati postići dogovor oko svega. Stupanje u posjed i preuzimanje nekretnine izuzetno je važna tema koja se dogovara prije sklapanja predugovora. Tada je bitno definirati hoće li se nekretnina preuzeti s namještajem, bez njega ili s dijelom namještaja. I prodavatelju i kupcu trebao bi biti cilj da se kupoprodaja obavi sa što manje stresa. Zato uvijek valja "ući u cipele" onog drugog. Ako se nameće samo svoje i ucjenjuje, onda to ne završi dobro. Na koncu se sve mora dogovoriti."
Ponegdje su i stanovi za najam bez namještaja
U zemljama poput Njemačke ili Nizozemske, gdje je stopa stanovanja u unajmljenim stanovima kudikamo veća nego u Hrvatskoj, Čikić kaže kako se skoro u pravilu iznajmljuju stanovi bez namještaja.
"Tamo se stanovi najčešće iznajmljuju prazni pa najmoprimci sami kupuju namještaj. Cilj je najmodavca da najmoprimac ostane što duže u nekretnini. Podstanarima se baš ne da seliti svake dvije, tri godine ako je namještaj njihov, a ujedno je i snažniji osjećaj da su "u svome" iako su podstanari. Kultura življenja u takvim najmovima drugačija je nego kada useljavate u opremljen stan, ali s tuđim namještajem. Kod nas se obično očekuje da stan bude potpuno opremljen kad useljavate kao najmoprimac. Vani nije tako", kazala je Čikić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare