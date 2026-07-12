Kupiti stari stan s namještajem ili bez njega? Agentica za nekretnine: "Kupci najčešće traže da ostane samo jedno"

"I jedni i drugi trebali bi biti pragmatični i nastojati postići dogovor oko svega. Stupanje u posjed i preuzimanje nekretnine izuzetno je važna tema koja se dogovara prije sklapanja predugovora. Tada je bitno definirati hoće li se nekretnina preuzeti s namještajem, bez njega ili s dijelom namještaja. I prodavatelju i kupcu trebao bi biti cilj da se kupoprodaja obavi sa što manje stresa. Zato uvijek valja "ući u cipele" onog drugog. Ako se nameće samo svoje i ucjenjuje, onda to ne završi dobro. Na koncu se sve mora dogovoriti."