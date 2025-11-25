Sindikat novinara Hrvatske: Novinarkama najčešće prijete kolege i nadređeni

Čak 44 posto ispitanica svjedoči diskriminaciji na spolnoj ili rodnoj osnovi, a kao najčešće kršenje radnih prava navode nepoštivanje radnog vremena i prava na odmor. Neželjene komentare zasnovane na spolu i ženskoj seksualnosti doživjelo je 57 posto novinarki, a kao izvor najčešće navode kolege u redakciji. Oni su i najčešći akteri seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu (48 posto), nešto više od nadređenih, kojih je 33 posto.