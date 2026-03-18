ZBOGOM, HAMZA O.
Brutalno je pretukao policajku, završio na slobodi, ali ipak će biti protjeran iz Hrvatske
Marokanac Hamza O. (33), koji je uvjetno osuđen za brutalno premlaćivanje zagrebačke policajke, pušten je iz istražnog zatvora, ali ga je policija odmah preuzela te mu je određeno protjerivanje iz Hrvatske uz zabranu ulaska u EGP.
Sud mu je izrekao uvjetnu kaznu od jedne godine uz rok kušnje od pet godina te mjeru liječenja od ovisnosti. Kao olakotne okolnosti uzete su neosuđivanost u Hrvatskoj, smanjena ubrojivost i problemi s alkoholom, iako je prema nekim podacima ranije imao problema sa zakonom u drugim državama.
Presuda je izazvala negodovanje javnosti, osobito jer se napadač nije pokajao, već je tvrdio da je reagirao nakon što ga je policajka navodno udarila.
Jutarnji list podsjeća da se napad se dogodio u lipnju prošle godine na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu, gdje je policajka radila sama. Nakon što ga je legitimirala i odvela u službenu prostoriju, napadač ju je iznenada udario, hvatao za glavu i udarao o zid, pritom joj onemogućivši da se obrani.
Policajka je, unatoč napadu, uspjela pozvati pomoć, a napadač je pobjegao, no kasnije je uhićen. Zadobila je lakše ozljede i provela tjedan dana na liječenju.
