Oglas

ZBOGOM, HAMZA O.

Brutalno je pretukao policajku, završio na slobodi, ali ipak će biti protjeran iz Hrvatske

author
N1info
|
18. ožu. 2026. 19:10
PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL

Marokanac Hamza O. (33), koji je uvjetno osuđen za brutalno premlaćivanje zagrebačke policajke, pušten je iz istražnog zatvora, ali ga je policija odmah preuzela te mu je određeno protjerivanje iz Hrvatske uz zabranu ulaska u EGP.

Oglas

Sud mu je izrekao uvjetnu kaznu od jedne godine uz rok kušnje od pet godina te mjeru liječenja od ovisnosti. Kao olakotne okolnosti uzete su neosuđivanost u Hrvatskoj, smanjena ubrojivost i problemi s alkoholom, iako je prema nekim podacima ranije imao problema sa zakonom u drugim državama.

Presuda je izazvala negodovanje javnosti, osobito jer se napadač nije pokajao, već je tvrdio da je reagirao nakon što ga je policajka navodno udarila.

Jutarnji list podsjeća da se napad se dogodio u lipnju prošle godine na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu, gdje je policajka radila sama. Nakon što ga je legitimirala i odvela u službenu prostoriju, napadač ju je iznenada udario, hvatao za glavu i udarao o zid, pritom joj onemogućivši da se obrani.

Policajka je, unatoč napadu, uspjela pozvati pomoć, a napadač je pobjegao, no kasnije je uhićen. Zadobila je lakše ozljede i provela tjedan dana na liječenju.

Pročitajte još

Teme
napad na policiju policajka policija protjerivanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ