Piletić: Povećanje od 10 eura nije puno, ali...

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić poručio je u utorak da 10 eura, za koliko je povećan iznos socijalne pomoći, nije dovoljno, ali da Vlada kontinuirano radi na stalnom povećanju naknada, pa je od 2022. do danas osnovica narasla za 60 posto.
Istaknuo je kako su prošle godine u ožujku izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi povećali osnovicu zajamčene minimalne naknade (ZMN) i koeficijente.
"Nakon što smo povećali i za 2025. osnovicu za ZMN i koeficijente, osnovica puta koeficijenti koji su povećani, daju mjesečni iznos zajamčene minimalne naknade. Samo od 2022. na ovamo, uključujući i ovo povećanje, osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu narasla je za 60 posto", izjavio je Marin Piletić nakon sastanka vladajuće koalicije u Banskom dvorima.
Potkrijepio je to i primjerima navodeći da su od 2024. za dvije odrasle, radno sposobne osobe s dvoje djece, naknadu povećali za 34 posto.
Samohranom radno sposobnom roditelju s jednim djetetom, nastavio je, naknada je rasla za 40 posto, a samohranom radno sposobnom roditelju s dvoje djece za 42 posto.
Podsjetio je i na vaučere za ugrožene kupce u sklopu vladinih mjera, koji iznose 70 eura, a sutra će na Vladi predstaviti odluku koja se tiče troškova stanovanja koji korisnicima zajamčene minimalne naknade isplaćuju jedinice lokalne samouprave, a koje sufinancira Vlada.
Naglasio je da će u ovom mandatu iznos osnovice za zajamčenu minimalnu naknadu biti minimalno 200 eura.
Upitan je li to dovoljno za život, Marin Piletić odgovorio je kako to stalno unapređuju i da je glavna poruka kod povećanja svih vrsta naknada u sustavu socijalne skrbi, da se s jedne strane povećavaju naknade, a s druge strane smanjuje broj korisnika.
Dodao je i kako je na početku mandata ove vlade 97 tisuća osoba koristilo zajamčenu minimalnu naknadu, a danas njih 45 tisuća što je, objasnio je, posljedica stalnog unapređenja tržišta rada, provođenja aktivnih politika zapošljavanja, edukacije i prekvalifikacije.
"Vi kad pitate je li to dovoljno, naravno da to nije ono što bi mi prihvatili kao normalno, ali cilj socijalne politike u sinergiji s tržištem rada je maksimalno smanjiti broj korisnika sustava socijalne skrbi, posebno radno sposobnih," istaknuo je Piletić.
Na pitanje zašto je javna rasprava o odluci o povećanju naknade trajala samo tri dana - od petka do nedjelje, odgovorio je da je Nacionalno vijeće za razvoj socijalnih politika, u kojem sudjeluju i predstavnici akademske zajednice i udruga, još u studenom imalo informaciju o povećanju osnovice u sustavu socijalne skrbi i podijelile su je sa svojim korisnicima.
"Nije to dakle bio manevar u tri dana, nego informacija koja je kolala po svim tijelima od kraja studenog 2025. godine," rekao je ministar.
Odgovorio je i na primjedbe roditelja njegovatelja da su njihove naknade rasle samo 50 eura, sa 750 na 800 eura, što je manje od minimalne plaće.
Kako je rekao, do 2019. postojala je samo jedna naknada za roditelja njegovatelja, nije bila mijenjana godinama i iznosila je 332 eura. U 2022. godini, podsjetio je, uveli su tri kategorije roditelja njegovatelja te su naknade povećane u prosjeku od 140 do 261 posto. Cilj je da to iz godine u godinu povećavaju i dalje.
Ministar je upitan i za slučaj u Centru za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" kada je dječak zapalio jedan predmet, a to je dovelo do ozlijede drugog. Piletić je rekao da je tu riječ o incidentu, a ne propustu stručnih službi. Također je rekao da je Ministarstvo stalno u kontaktu s ustanovom, da nije bilo zataškavanja i da će inspekcija odradi svoj dio posla i ako je bilo nepravilnosti da će se to ustanoviti.
