Piletić: Povećanje od 10 eura nije puno, ali...

Ministar je upitan i za slučaj u Centru za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" kada je dječak zapalio jedan predmet, a to je dovelo do ozlijede drugog. Piletić je rekao da je tu riječ o incidentu, a ne propustu stručnih službi. Također je rekao da je Ministarstvo stalno u kontaktu s ustanovom, da nije bilo zataškavanja i da će inspekcija odradi svoj dio posla i ako je bilo nepravilnosti da će se to ustanoviti.