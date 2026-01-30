Sindikati javnih službi dobili Vladin poziv za novi pregovarački sastanak

Predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da u javnim službama radi oko 190.000 radnika, a u državnim službama nešto više od 90.000. Stoga je neprijeporno da su većina javne službe i nekorektno je od sindikata javnih službi da donose stav na koji se Vlada poziva i dovodi nas pred svršen čin. U nastavku pregovora, nećemo Vladi dopustiti da se odugovlači i stvara privid socijalnog dijaloga i da su s druge strane neki nerazboriti sindikalisti tjeraju svoje i ometaju Vladu u provedbi socijalnog dijaloga sa sindikatima, naglasio je Stipić.