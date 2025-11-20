Matija Kroflin: Tražimo samo da naša cijena rada ne zaostaje iduće godine

N1

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin gostovao je u N1 studiju uživo s našom Natašom Božić Šarić, te je komentirao odnos Vlade sa sindikatima, s posebnim osvrtom na rast plaća i skori novi krug pregovora.

Podijeli

Oglas