NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI

Matija Kroflin: Tražimo samo da naša cijena rada ne zaostaje iduće godine

N1 Info
20. stu. 2025. 18:42
Matija Kroflin
Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin gostovao je u N1 studiju uživo s našom Natašom Božić Šarić, te je komentirao odnos Vlade sa sindikatima, s posebnim osvrtom na rast plaća i skori novi krug pregovora.

