Slaba digitalizacija i automatizacija: Hrvatska industrija po produktivnosti zaostaje za europskim prosjekom

Ocijenio je i da će u slijedećih pet do deset godina poticanje inovacija i digitalizacije biti ključno za transformaciju hrvatske industrije, a za to će biti potrebna dobra poslovna klima, moderan i agilan menadžment, kao i kapital. "Prema sadašnjem stanju na hrvatskom tržištu, prilično sam uvjeren da će znanja i kapitala biti (...) Mislim da u narednih pet do deset godina slijedi jedna strukturna transformacija koja je veća od bilo čega što smo vidjeli u zadnjih nekoliko desetljeća", poručio je Šonje.