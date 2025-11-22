FOTO / Snijeg zabijelio Hrvatsku: HAK izdao važno upozorenje vozačima

Oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno. Na Jadranu ponegdje kiša, u Dalmaciji i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu će padati susnježica i snijeg, mjestimice će nastati i snježni pokrivač, u gorju i deblji. Snijega nošenog vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, na jugu jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka između -3 i 2, na sjevernom Jadranu od 4 do 8, a u Dalmaciji od 8 do 13 °C., javlja DHMZ.