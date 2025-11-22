Oglas

Padat će još!

FOTO / Snijeg zabijelio Hrvatsku: HAK izdao važno upozorenje vozačima

N1 Info
N1 Info
|
22. stu. 2025. 08:28
21.11.2025., Sisak - Sisak se probudio prekriven snijegom. Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL
Nikola Cutuk/PIXSELL

Bit će oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno. Na Jadranu ponegdje kiša, u Dalmaciji i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu će padati susnježica i snijeg, mjestimice će nastati i snježni pokrivač, u gorju i deblji. Snijega nošenog vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu.

Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju upozoravamo na moguće odrone. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme, izvijestio je HAK.

DHMZ
Oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno. Na Jadranu ponegdje kiša, u Dalmaciji i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu će padati susnježica i snijeg, mjestimice će nastati i snježni pokrivač, u gorju i deblji. Snijega nošenog vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, na jugu jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka između -3 i 2, na sjevernom Jadranu od 4 do 8, a u Dalmaciji od 8 do 13 °C., javlja DHMZ.

22.11.2025., Zagreb - Prema najavama iz vremenskih prognoza prvi snijeg ove sezone poceo je padati tijekom noci. Za sada ne stvara probleme u prometu. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
21.11.2025., Sisak - Sisak se probudio prekriven snijegom. Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL
21.11.2025., Sisak - Macuhice pod snijegom.Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL
Teme
Hrvatska snijeg

