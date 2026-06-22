"Negiranje i relativizacija ratnih zločina zločina postalo je jedan od nosećih stupova politike u Srbiji"

"Ono je glavno sredstvo za raspirivanje mržnje koja se pokazuje kao nacionalistički alat za distrakciju javnosti jer se tako, nažalost, efikasno stvaraju podjele. Prošla godina bila je očigledan primjer da je cilj poricanja i zlouporabe ratne prošlosti zapravo razaranje demokratskih kapaciteta našeg društva”, ističe Sofija Todorović.