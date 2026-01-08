predsjednik SNV-a
Boris Milošević: "Nije nam cilj provocirati, nije to naša politika"
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Boris Milošević gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića i govorio o statusu srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.
Osvrnuo se na domjenak povodm pravoslavnog Božića, kojem su nazočili i predstavnici vlasti.
"Sveobuhvatne poruke bile su dobre, bilo je dobro raspoloženje, svi govornici uputili su poruke koje su trebale i jako sam zadovoljan. Moj govor pokušao je obuhvatiti sve, prisutnima sam rekao neka se pokušaju staviti u naše cipele, u manjinsku perspektivu. Istaknuo sam da je važno što su došli predstavnici vlasti, drugih političkih stranaka i segmenata društva", rekao je Milošević pa nastavio:
Zabrinjavajuće poruke u društvu
"Spomenuo sam i da smo prošle godine svjedočili pojavama u društvu koje zabrinjavaju. Pojava tog crnila na ulicama, raširenost ZDS pozdrava i incidenti, s naglaskom na onaj u Splitu. Nije bilo razloga da se to dogodi, a ipak se dogodilo."
Smatra da većina u društvu ne želi eksremizaciju.
"Nadam se da će biti bolje, da nećemo imati tih incidenata. Ako se takve stvari ponove, imat ćemo jasnu reakciju Vlade. Uvjeren sam da većina društva ne želi ekstremizaciju odnosa. Kad pogledamo iskorake unazad posljednjih nekoliko godina, to je dostignuće koje trebamo čuvati i to nam daje za pravo nadati se kako se incidenti iz prošle godine više neće ponavljati. Ako se i ponove, očekujem reakciju kao što je bila za Split."
Smatra da iz njegove perspektive svi incidenti izgledaju gore, ali uvjeren je da ni većina u hrvatskom društvu to ne podržava. Potom je komentirao izložbu u Zagrebu, posvećenu Dejanu Medakoviću, a što je izazvalo kritike i osude.
"Nije nam cilj provocirati"
"Kad pripremamo bilo koji događaj, izložbu ili bilo što, ne idemo s ciljem provocirati. Nemamo interesa u tome, nije to naša politika i znamo da ćemo kao zajednica uvijek ispaštati. Kod te izložbe možda nismo vidjeli sve elemente, možda smo trebali naglasiti neke stvari i ograditi se. Gospodin Medaković nije bio autor ni potpisnik Memoranduma, što ne znači da ga nije podržavao. Bio je srpski nacionalist. I, mi ne podržavamo takve politike i ideje, koje su nam došle na naplatu i ispaštali smo zbog toga. Naša namjera bila je naglasiti povijesnu obitelj i zagrebačku priču te obitelji, koja je bila značajna. Njegov djed je bio predsjednik Hrvatskog sabora 12 godina, pročitao je odluku o odvajanju Hrvatske od Austro-Ugarske. On je čak vjerovao da se njemu i njegovoj obitelji neće ništa dogoditi čak i kad se formirala NDH. Naglasak je bio na obitelji i možda smo to trebali bolje iskomunicirati."
Dobra suradnja u prva dva mandata Vlade
Posljednjih deset godina imamo jednu Vladu i duži niz godina dio nje bile su nacionalne manjine, no uvjetom novog koalicijskog partnera DP-a došlo je do promjene.
"Kao manjina se svakako osjećamo zapostavljeni. Očekujemo komunikaciju s vlasti, kao i da ona bude što bolja zbog rješavanja problema i simboličnih gesta, s ciljem da se ljudi osjećaju ravnopravnima. U prva dva mandata smo imali jako dobru suradnju s Vladom. Osobno, smatram da sam bio dobro prihvaćen."
"Političke okolnosti i politički rezultat. Prihvaćam da je to politika, da je to pragmatika politike i tu nema gorčine kod mene. Ne smatram da mi kao manjina moramo biti na vlasti. Jedino što mi smeta jest način na koji smo izašli, kroz politički uvjet kod formiranja Vlade. Da Srbi ne mogu biti dio vlasti... Smatram da je to jako loše, ako je to nečiji politički uvjet."
"Volio bih da se HDZ i SDP dogovore oko Vrhovnog i Ustavnog suda"
Premijer Andrej Plenković postavio je i uvjet za izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda jedino u varijanti da se izaberu tri Ustavna suca i to na način da dva predloži parlamentarna većina, a jedan oporba.
"Bio sam malo iznenađen kad sam vidio tu vijest... Volio bih da se HDZ i SDP dogovore oko Vrhovnog i Ustavnog suda jer je to dobro za institucije. Sad treba čuti što će reći SDP pa se nadati kompromisu."
Na samom kraju, Boris Milošević je kazao da ne očekuje preslagivanje Vlade ili izbore.
"Ako se tako nešto dogodi, onda ćemo o tome razgovarati."
