Sociolog s Instituta za društvena istraživanja Filip Fila, u N1 studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića, predstavio je geopolitičko istraživanje o tome kako hrvatski građani doživljavaju velike svjetske sile i što misle o velikim međunarodnim političkim preslagivanjima.
Anketu o stavovima hrvatskih građana o svjetskim silama i vođama, IDIS-ov tim proveo je 2021. i ponovio ju je prošle godine, a pokazalo se da su građani mahom okrenuti prema zapadu, identitetski se vežu za EU i Europu, ali se bitno mijenja njihov stav prema SAD-u i Rusiji.
Njemačka je i dalje država o kojoj vlada najpozitivnije mišljenje (80-85 posto građana), a najnegativnije su raspoloženi prema Srbiji, Rusiji i Izraelu.
"Više od 80 posto građana stabilno Njemačku smatra pozitivnom, tu su još i Poljska, koja je izbila na drugo mjesto, pa Francuska, ali i Ukrajina. Velike promjene u stavovima su se dogodile u slučaju SAD-a. Nekad su o SAD-u mahom imali pozitivno mišljenje, ali ono je danas podijeljeno. No, to je svjetski trend", istaknuo je sociolog Fila.
Osim o SAD-u, podijeljeno mišljenje građani Hrvatske imaju i o Kini, ali tako je pokazalo i ranije istraživanje pa promjene stavova o toj dalekoistočnoj sili zapravo nema.
Najnegativnije mišljenje nacija ima o Rusiji (85 posto), dok su stavovi 2021. bili podijeljeni. Fila ističe kako je čak i među onih 15 posto koji gaje pozitivan stav prema toj državi, 70 posto ispitanika pozitivno i prema EU i NATO-u.
Na listi najnegativijih snažno se ističe i Izrael (70 posto) i Fila kaže kako se ispitanici u pogledu te države ne dijele prema stranačkim preferencijama. Zanimljivost je i da se birači ljevice i desnice uopće ne razlikuju u pozitivnom stavu prema Njemačkoj.
"Vrijednosno gledano birači desnice i ljevice na međunarodnim temama nisu toliko podijeljeni, jedino birači Mosta i DP-a imaju veće rezerve prema Francuskoj od birača ostalih stranaka", naglasio je Fila.
Istraživanje je pokazalo i da se povećava interes hrvatskih građana za geopolitičke promjene.
