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poznata satnica

Split se od Miše Kovača oprašta na Poljudu. Oglasili se Hajduk i Torcida

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N1 Info , Hina
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01. stu. 2026. 19:06
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09. 10. 2008., Zadar - Mate Miso Kovac nastupio je u dvorani "Kresimir Cosic" pred oko 10 000 ljudi. r"nPhoto: Filip Brala/PIXSELL
Filip Brala/PIXSELL

Posljednji ispraćaj legendarnog Miše Kovača održat će se u utorak, 3. studenoga, na stadionu Poljud, s početkom u 16 sati. Na društvenim mrežama s detaljima su se oglasili iz Hajduka i Torcide.

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Organizaciju potpisuju HNK Hajduk, KNH Torcida Split i Hrvatska glazbena unija. Iz splitskog kluba i Torcide najavili su da će dodatne informacije o programu i detaljima oproštaja objaviti u ponedjeljak putem svojih službenih kanala.

"U utorak ćemo na Poljudu posljednji put pozdraviti legendarnog pjevača i velikog navijača Hajduka, Matu Mišu Kovača, koji nas je u nedjelju napustio u 86. godini života. Ispraćaj u organizaciji HNK Hajduk, KNH Torcida Split i Hrvatske glazbene unije službeno će započeti u 16 sati. O svim detaljima ispraćaja javnost ćemo obavijestiti u ponedjeljak putem službenih kanala", objavio je splitski klub.

Ulaz na stadion bit će besplatan.

Šuta: "Trajno ostaju njegove pjesme i hitovi"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta ​je u ime Grada u nedjelju navečer iskazao iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su znali Mišu Kovača.

Rekao je i da je Mišo naš pjevač koji će ostati trajno živjeti u svojim pjesmama i hitovima koje je dao za Dalmaciju i za Hrvatsku.

​"Osobno mi je žao zbog njegove smrti. To je sve skupa život, ali iza Miše Kovača trajno ostaju njegove pjesme i hitovi", kazao je Šuta.

Mrduljaš: "Pokazat ćemo da ćemo ga zauvijek pamtiti"

​Predsjednik Glavnog odbora Hrvatske glazbene unije (HGU) Tomislav Mrduljaš je rekao da su odlučili ispratiti Mišu u 16 sati na Poljudu će se pjevati njegove pjesme. "Želimo ga ispratiti na dostojanstven način i pokazati dušu Splita i Dalmacije", dodao je.

"Pokazat ćemo da ćemo ga zauvijek pamtiti. Budući da se to dogodilo u Splitu, grad će mu se odužiti na taj način, kao i ljubitelji njegove glazbe i Hajduka jer je to klub kojega je obožavao", izjavio je Mrduljaš.

Spiker na stadionu objavio vijest o smrti Kovača

Vijest o smrti jednog od najpoznatijih i najvjernijih navijača Hajduka objavljena je na Poljudu nakon završetka prvenstvene utakmice protiv Gorice, u kojoj je Hajduk uvjerljivo slavio s 5:0.

Spiker je objavio da je Kovač umro, na semaforu je prikazana njegova fotografija, tribinama su odjeknule njegove pjesme, a tužni navijači zapjevali su njegove pjesme.

Pogreb u Zagrebu

Nakon ispraćaja na Poljudu posmrtni ostaci legendarnog pjevača trebali bi biti prevezeni u Zagreb.

Ondje se u srijedu ujutro očekuje komemoracija u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a poslijepodne bi se trebao održati pogreb na Mirogoju, gdje je pokopan i njegov sin Edi. Termini zagrebačke komemoracije i pogreba još nisu službeno potvrđeni.

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