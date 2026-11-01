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Split se od Miše Kovača oprašta na Poljudu. Oglasili se Hajduk i Torcida
Posljednji ispraćaj legendarnog Miše Kovača održat će se u utorak, 3. studenoga, na stadionu Poljud, s početkom u 16 sati. Na društvenim mrežama s detaljima su se oglasili iz Hajduka i Torcide.
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Organizaciju potpisuju HNK Hajduk, KNH Torcida Split i Hrvatska glazbena unija. Iz splitskog kluba i Torcide najavili su da će dodatne informacije o programu i detaljima oproštaja objaviti u ponedjeljak putem svojih službenih kanala.
"U utorak ćemo na Poljudu posljednji put pozdraviti legendarnog pjevača i velikog navijača Hajduka, Matu Mišu Kovača, koji nas je u nedjelju napustio u 86. godini života. Ispraćaj u organizaciji HNK Hajduk, KNH Torcida Split i Hrvatske glazbene unije službeno će započeti u 16 sati. O svim detaljima ispraćaja javnost ćemo obavijestiti u ponedjeljak putem službenih kanala", objavio je splitski klub.
Ulaz na stadion bit će besplatan.
Šuta: "Trajno ostaju njegove pjesme i hitovi"
Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta je u ime Grada u nedjelju navečer iskazao iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su znali Mišu Kovača.
Rekao je i da je Mišo naš pjevač koji će ostati trajno živjeti u svojim pjesmama i hitovima koje je dao za Dalmaciju i za Hrvatsku.
"Osobno mi je žao zbog njegove smrti. To je sve skupa život, ali iza Miše Kovača trajno ostaju njegove pjesme i hitovi", kazao je Šuta.
Mrduljaš: "Pokazat ćemo da ćemo ga zauvijek pamtiti"
Predsjednik Glavnog odbora Hrvatske glazbene unije (HGU) Tomislav Mrduljaš je rekao da su odlučili ispratiti Mišu u 16 sati na Poljudu će se pjevati njegove pjesme. "Želimo ga ispratiti na dostojanstven način i pokazati dušu Splita i Dalmacije", dodao je.
"Pokazat ćemo da ćemo ga zauvijek pamtiti. Budući da se to dogodilo u Splitu, grad će mu se odužiti na taj način, kao i ljubitelji njegove glazbe i Hajduka jer je to klub kojega je obožavao", izjavio je Mrduljaš.
Spiker na stadionu objavio vijest o smrti Kovača
Vijest o smrti jednog od najpoznatijih i najvjernijih navijača Hajduka objavljena je na Poljudu nakon završetka prvenstvene utakmice protiv Gorice, u kojoj je Hajduk uvjerljivo slavio s 5:0.
Spiker je objavio da je Kovač umro, na semaforu je prikazana njegova fotografija, tribinama su odjeknule njegove pjesme, a tužni navijači zapjevali su njegove pjesme.
Pogreb u Zagrebu
Nakon ispraćaja na Poljudu posmrtni ostaci legendarnog pjevača trebali bi biti prevezeni u Zagreb.
Ondje se u srijedu ujutro očekuje komemoracija u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a poslijepodne bi se trebao održati pogreb na Mirogoju, gdje je pokopan i njegov sin Edi. Termini zagrebačke komemoracije i pogreba još nisu službeno potvrđeni.
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