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zbogom, mišo

Još se slavila velika pobjeda, a onda je stigla obavijest. Evo kako je Poljud reagirao na vijest o smrti legende

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31. lis. 2026. 17:47
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Poslije utakmice je objavljeno da je Miso Kovac umro Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jedan od najvećih hrvatskih glazbenika Mate Mišo Kovač preminuo je u subotu u 86. godini života.

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Njegova povezanost s Hajdukom trajala je desetljećima i postala dio njegova identiteta. Simboličan oproštaj dogodio se baš na Poljudu, gdje je Hajduk u subotu svladao Goricu s uvjerljivih 5:0.

I dok su navijači još slavili veliku pobjedu, službeni spiker objavio je tužnu vijest: "Preminuo je veliki navijač Hajduka, oprostit ćemo se od njega kako bi on najviše volio, njegovim pjesmama".

Poljudom je potom "zagrmio" njegov veliki hit, posebno omiljen među navijačima "Bilih" - "Noćas ćemo zemlji k'o materi reći".

Video pogledajte OVDJE.

Potom je puštena i "Ja ne mogu drugo nego da ga volin".

Teme
hajduk mate mišo kovač mišo kovač poljud

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