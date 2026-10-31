zbogom, mišo
Još se slavila velika pobjeda, a onda je stigla obavijest. Evo kako je Poljud reagirao na vijest o smrti legende
Jedan od najvećih hrvatskih glazbenika Mate Mišo Kovač preminuo je u subotu u 86. godini života.
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Njegova povezanost s Hajdukom trajala je desetljećima i postala dio njegova identiteta. Simboličan oproštaj dogodio se baš na Poljudu, gdje je Hajduk u subotu svladao Goricu s uvjerljivih 5:0.
I dok su navijači još slavili veliku pobjedu, službeni spiker objavio je tužnu vijest: "Preminuo je veliki navijač Hajduka, oprostit ćemo se od njega kako bi on najviše volio, njegovim pjesmama".
Poljudom je potom "zagrmio" njegov veliki hit, posebno omiljen među navijačima "Bilih" - "Noćas ćemo zemlji k'o materi reći".
Video pogledajte OVDJE.
Potom je puštena i "Ja ne mogu drugo nego da ga volin".
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