Razlozi nisu poznati
Splitski SDP ostao bez predsjednika: Glumac predao neopozivu ostavku
Predsjednik splitskog SDP-a Sandro Glumac podnio je neopozivu ostavku na tu dužnost, objavljeno je u njegovu priopćenju, manje od tri mjeseca nakon što je 18. travnja preuzeo vodstvo splitske organizacije.
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U priopćenju Glumac navodi kako je odluku donio nakon "temeljitog promišljanja" te da je ona konačna i neopoziva.
"Obavještavam javnost da podnosim neopozivu ostavku na dužnost predsjednika Gradske organizacije SDP-a Split. Na aktualnu situaciju i okolnosti koje su prethodile ovoj odluci neću davati komentare niti dodatne izjave", stoji u priopćenju koje potpisuje Sandro Glumac.
Zahvalio je članicama i članovima stranke, suradnicima te građanima na ukazanom povjerenju, suradnji i podršci tijekom obnašanja dužnosti predsjednika splitskog SDP-a.
Razlozi njegove ostavke zasad nisu poznati.
Ostavka dolazi u vrijeme reorganizacije SDP-a na području Splitsko-dalmatinske županije. Na čelo županijske organizacije nedavno je izabran trogirski gradonačelnik Ante Bilić, a za njegove zamjenike izabrani su saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković te makarski gradonačelnik Zoran Paunović.
Nije poznato kada će biti izabran novi predsjednik Gradske organizacije SDP-a Split.
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