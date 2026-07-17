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Razlozi nisu poznati

Splitski SDP ostao bez predsjednika: Glumac predao neopozivu ostavku

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N1 Info , Hina
|
17. srp. 2026. 14:29
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SDP
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Predsjednik splitskog SDP-a Sandro Glumac podnio je neopozivu ostavku na tu dužnost, objavljeno je u njegovu priopćenju, manje od tri mjeseca nakon što je 18. travnja preuzeo vodstvo splitske organizacije.

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U priopćenju Glumac navodi kako je odluku donio nakon "temeljitog promišljanja" te da je ona konačna i neopoziva.

"Obavještavam javnost da podnosim neopozivu ostavku na dužnost predsjednika Gradske organizacije SDP-a Split. Na aktualnu situaciju i okolnosti koje su prethodile ovoj odluci neću davati komentare niti dodatne izjave", stoji u priopćenju koje potpisuje Sandro Glumac.

Zahvalio je članicama i članovima stranke, suradnicima te građanima na ukazanom povjerenju, suradnji i podršci tijekom obnašanja dužnosti predsjednika splitskog SDP-a.

Razlozi njegove ostavke zasad nisu poznati.

Ostavka dolazi u vrijeme reorganizacije SDP-a na području Splitsko-dalmatinske županije. Na čelo županijske organizacije nedavno je izabran trogirski gradonačelnik Ante Bilić, a za njegove zamjenike izabrani su saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković te makarski gradonačelnik Zoran Paunović.

Nije poznato kada će biti izabran novi predsjednik Gradske organizacije SDP-a Split.

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