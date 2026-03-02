Splitski Zavod za socijalni rad u "bijelom štrajku", tvrde da će im se pridružiti čitava Dalmacija

Radnici ističu kako su se na bijeli štrajk odlučili zbog kroničnog nedostatka stručnih radnika i njihov kontinuirani odljev, a o svemu su još prije dvije godine obavijestili nadređene, no pravovremene mjere su izostale. Danas su svi na poslu gdje neće uzimati nove predmete već će rješavati stare, kao i hitne, te neodgodive predmete. Bijeli štrajk bi trebao trajati do ispunjenja zahtjeva, a o svojim namjerama su obavijestili sve relevantne institucije.