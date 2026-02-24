Može li ministar Ružić uspješno zaplivati u najkompleksnijem ministarstvu?

Koliko je teško i nezahvalno biti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj najbolje zna Hrvoje Belamarić. Već više od tri desetljeća vodi bitku sa sustavom za koji kaže da nema stvarnog sluha za njihove potrebe, a kao posljednji primjer navodi nabavu invalidskih kolica. Država nudi tri tisuće eura, a njegova kolica koštala su 14 tisuća eura.