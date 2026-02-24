PRVI PRAVI TEST
Može li ministar Ružić uspješno zaplivati u najkompleksnijem ministarstvu?
Socijala, umirovljenici i rad – golemo ministarstvo na čije je čelo došao Alen Ružić. Jedan od najkompleksnijih resora Vlade već se suočava s nizom problema: nezadovoljni su socijalni radnici, osobe s invaliditetom i umirovljenici. Bijeli štrajk u Splitu i Kaštelima mogao bi biti prvi ozbiljan test za novog ministra.
Koliko je teško i nezahvalno biti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj najbolje zna Hrvoje Belamarić. Već više od tri desetljeća vodi bitku sa sustavom za koji kaže da nema stvarnog sluha za njihove potrebe, a kao posljednji primjer navodi nabavu invalidskih kolica. Država nudi tri tisuće eura, a njegova kolica koštala su 14 tisuća eura.
"Cilj je da budemo integrirani u društvo, a ne izvan društva. Kad ste zadnji put vidjeli nekog invalida koji je aktivan u našem društvu", upozorava Belamarić.
Ukidanje ponovnih vještačenja
Nezadovoljstvo dolazi i od druge ranjive skupine: umirovljenika. Mirovine su, u odnosu na prosječnu plaću, među najnižima u Europskoj uniji. Dodatne polemike izazvala je najava ministra Alena Ružića o ukidanju ponovnih vještačenja za trajna i teška zdravstvena stanja.
Iako se potez predstavlja kao administrativno rasterećenje, Milivoj Špika iz Bloka Umirovljenici zajedno upozorava da bi bez jasnih kontrolnih mehanizama mogao otvoriti prostor za zlouporabe.
"Jasno je da se stvari trebaju ubrzati jer ljudi mjesecima čekaju inkluzivni dodatak, no ne smije se zanemariti kontrolni mehanizam koji će onemogućiti da oni koji su već ostvarili pravo ponovno ne ostvare isto i tako izigraju sustav", upozorava Špika.
Bijeli štrajk socijalnih radnika
A bune se i socijalni radnici: upozoravaju na preopterećenost, manjak kadra i golem pritisak zbog obrade zahtjeva za inkluzivni dodatak. Djelatnici centara u Splitu i Kaštelima za 2. ožujka najavili su takozvani bijeli štrajk o kojem ne otkrivaju puno:
"Ovim putem obavještavamo Vas kako stručni djelatnici, zasada, nisu u mogućnosti javno istupati niti davati izjave za medije. Stručni djelatnici, u narednih nekoliko dana planiraju se obratiti javnosti."
Prvi pravi test za ministra
Hrvoje Belamarić ne očekuje brze promjene. Ministri se mijenjaju, kaže, ali problemi ostaju – i gomilaju se.
"Nismo u fokusu, kad će nam premijer ili netko na poziciji moći imati osobu s invaliditetom, onda će tek početi promišljati o ovim temama."
Socijalni radnici, osobe s invaliditetom, umirovljenici - tri su skupine iz istog resora. Sustav je opterećen, sredstva su ograničena, a očekivanja velika.
Alen Ružić preuzeo je ministarstvo koje traži brze i konkretne poteze. Može li uspješno zaplivati u najkompleksnijem resoru Vlade, pokazat će već idući tjedni. Bijeli štrajk socijalnih radnika bit će prvi pravi test.
