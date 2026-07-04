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ZADARSKO ZALEĐE

Srpsko narodno vijeće upozorilo na grafite mržnje: Povezuju NDH i Oluju

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Hina
|
04. srp. 2026. 19:26
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grafiti, ustaštvo, Zadar
Srpsko narodno vijeće / HRT

Srpsko narodno vijeće (SNV) upozorilo je u priopćenju na "govor mržnje i prijetnju tamošnjem srpskom stanovništvu" na području Biljana Donjih u Zadarskoj županiji putem grafita ispisanih tijekom noći na prometnim znakovima te očekuje reakciju policije i komunalnih redara.

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"Grafiti mržnje su osvanuli tijekom noći. Nadamo se brzoj i učinkovitoj istrazi nadležne policije, kao i reakciji uklanjanja od strane komunalnih redara" poručuju iz SNV-a uz fotografije išaranih prometnih znakova.

Grafiti povezuju, ističu iz SNV-a, zločinački režim Nezavisne Države Hrvatske, kao i njene simbole, s datumom Vojno-redarstvene operacije Oluja.

Na fotografijama se vidi srebrnom bojom išarani prometni znakovi s nazivima mjesta Suhovare i Biljana Donjih, a ispisane su, uz ostalo, skraćenice ustaškog pozdrava (ZDS) te postrojbe iz Domovinskog rata (HOS), kao i datum VRO "Oluja" (5.8.95.) te ime vođe NDH Ante Pavelića.

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milorad pupovac ndh snv srpsko narodno vijeće ustaštvo zadar zds

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