Na fotografijama se vidi srebrnom bojom išarani prometni znakovi s nazivima mjesta Suhovare i Biljana Donjih, a ispisane su, uz ostalo, skraćenice ustaškog pozdrava (ZDS) te postrojbe iz Domovinskog rata (HOS), kao i datum VRO "Oluja" (5.8.95.) te ime vođe NDH Ante Pavelića.