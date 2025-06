Stavili ste obavijest da ne želite reklamne letke, a ipak vam ih ostavljaju. Evo što možete učiniti

Pa nam je u dahu nastavio pričati: "Tako smo se dogovorili svi u zgradi. A nema nas puno, šest stanova. Nalijepili smo upozorenje i na ulaznim vratima u zgradu i kod poštanskih sandučića. No, ne vrijedi. Skoro svaki tjedan nam ipak ostave te kataloge kod ulaznih vrata, na tlu, pa ih raznosi vjetar ili budu razbacani uokolo. Znam da nije to neki veliki problem u usporedbi s drugima no i ja i ostali stanari ne možemo se načuditi kako to da ti raznosači ili tko već ne reagiraju na istaknutu obavijest na ulaznim vratima. Nemoguće je ne primijetiti je. Nije to, velim, neki ogroman problem, ali je mali primjer kako se ne poštuje zakon."