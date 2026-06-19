kod skretanja za njivice
Nova teška nesreća: Jedna osoba poginula u sudaru tri automobila
N1 Info
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19. lip. 2026. 16:34
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U teškoj prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila na otoku Krku smrtno je stradala jedna osoba.
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Nesreća je bila nedaleko skretanja za Njivice, a u njoj su sudjelovala tri automobila, od čega dva vozila slovenskih registracija te jedno s hrvatskim, piše Ivan Štengl za 24sata.
Prema prvim informacijama, jedna je osoba poginula.
Policija regulira promet, a sada nakon nesreće slijedi očevid.
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