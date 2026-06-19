Oglas

kod skretanja za njivice

Nova teška nesreća: Jedna osoba poginula u sudaru tri automobila

author
N1 Info
|
19. lip. 2026. 16:34
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

U teškoj prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila na otoku Krku smrtno je stradala jedna osoba.

Oglas

Nesreća je bila nedaleko skretanja za Njivice, a u njoj su sudjelovala tri automobila, od čega dva vozila slovenskih registracija te jedno s hrvatskim, piše Ivan Štengl za 24sata.

Prema prvim informacijama, jedna je osoba poginula.

Policija regulira promet, a sada nakon nesreće slijedi očevid.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
krk njivice otok krk policija prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ