Stjepan Lakušić reizabran za rektora Sveučilišta u Zagrebu

N1 Info
|
10. ožu. 2026. 12:45
Na Sveučilištu u Zagrebu održavani su danas izbori za rektora za mandat do 2030. godine. Sa 58 glasova pobijedio je dosadašnji rektor Stjepan Lakušić.

Članovi Senata, njih 73, izabrali su novog rektora zagrebačkog Sveučilišta, za mandat do 2030. godine.

Sa 58 glasova pobijedio je dosadašnji rektor Stjepan Lakušić.

Njegov protukandidat, trenutni dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Koprić dobio je 13 glasova dok su dva listića bila nevažeća.

 Za izbor rektora, bila je potrebna natpolovična većina glasova svih članova Senata stoga je od 73 člana s pravom glasa, za pobjedu bilo potrebno osvojiti 37 glasova.

Stjepan Lakušić, tadašnji dekan Građevinskog fakulteta u Zagrebu, izabran je za rektora 2022, a tad je naslijedio Damira Borasa koji je vodio Sveučilište osam godina.

Senat Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić ivan koprić rektor

