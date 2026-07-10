Stranka umirovljenika upozorava Vladu: Čak 36 posto penzionera živi u siromaštvu

''Trenutačno Hrvatska za dugotrajnu skrb čak nema ni posebno zakonodavstvo tako da nam novi zakon očigledno treba. Premijer Andrej Plenković i ministar Alen Ružić moraju biti svjesni da je ulazak u OECD besmislen za umirovljenike ako neće imati bolji životni standard i pristup cjenovno prihvatljivim i kvalitetnim uslugama dugotrajne skrbi iz načela 18. Europskog stupa socijalnih prava“, ističu u Stranci umirovljenika.