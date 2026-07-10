napad prijavljen 16.2.
Poznato tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude
Nakon što su mediji objavili da je sin jednog saborskog zastupnika uhićen i pritvoren zbog sumnje da je sudjelovao u pokušaju iznude, otkriven je identitet uhićenog, kojeg policija nije objavila.
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Naime, kako je danas objavio Index, riječ je o Joni Javoru Jurčeviću (21), sinu konzervativnog zastupnika Josipa Jurčevića.
Jurčević mlađi je, prema iskazu 20-godišnje žrtve, zajedno s dvojicom drugih muškaraca, sudjelovao u premlaćivanju i prijetnjama, a od žrtve su tražili 5000 eura navodnog duga za drogu.
Tukli i obitelj žrtve
Napadači su ga navodno tukli i prijetili mu noževima te ga prisilili da ih odvede do kuće u kojoj živi s roditeljima, koje su također fizički zlostavljali te razbijali inventar po kući, a cijela obitelj je kasnije završila u bolnici, kako su jučer pisali novinari Jutarnjeg lista Hajdi Karakaš Jakubin i Marin Dešković, navodeći da je napad policiji prijavljen 16. veljače.
Policija je u tijeku istrage, analizirajući i nadzorne kamere s obližnjih zgrada, prvo identificirala 27-godišnjeg D. D., koji se od kraja ožujka nalazi u istražnom zatvoru u Remetincu, a početkom ovog tjedna identificiran je i Jurčević, kojemu je također određen istražni zatvor zbog sumnje na sudjelovanje u iznudi i nasilju, te se također nalazi u Remetincu.
Istraga se nastavlja, a identitet trećeg osumnjičenog napadača još nije poznat.
Zastupnik Jurčević član je triju odbora, a djeluje u Klubu Mosta
Josip Jurčević je nezavisni zastupnik, izabran na listi Domovinskog pokreta, Prava i pravde, Demokratskog HSS-a, Zelene liste i Agramera - nezavisne liste. U Saboru djeluje u sklopu Kluba Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića, a prethodno je bio u klubu s Hrvatskim suverenistima i strankom Pravo i pravda.
Jurčević je član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbora za ratne veterane te Odbora za informiranje, informatizaciju i medije.
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