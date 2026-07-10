Poznato tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude

Napadači su ga navodno tukli i prijetili mu noževima te ga prisilili da ih odvede do kuće u kojoj živi s roditeljima, koje su također fizički zlostavljali te razbijali inventar po kući, a cijela obitelj je kasnije završila u bolnici, kako su jučer pisali novinari Jutarnjeg lista Hajdi Karakaš Jakubin i Marin Dešković, navodeći da je napad policiji prijavljen 16. veljače.