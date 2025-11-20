Oglas

"Najstariji oblik nepravde"

WHO: 30 posto svih žena je doživjelo nasilje, milijuni žrtava u Europi ne dobivaju pomoć

author
DW
|
20. stu. 2025. 21:57
MUP
MUP/Ilustracija

Prema najnovijim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 30 posto svih žena je doživjelo nasilje. Procjenjuje se da je stvarna brojka mnogo veća. I u Europi je stanje zabrinjavajuće.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO - WHO) zatražila je odgovarajuću medicinsku i psihološku pomoć za žene i djevojke s iskustvom nasilja u Europi. „Milijuni žena i djevojaka koje su doživjele nasilje u europskoj regiji ne dobivaju pomoć koja im može spasiti život ili ne dobivaju brzi tretman", kritizirao je WHO u četvrtak u Madridu, piše Deutsche Welle.

Gotovo 29 posto žena i djevojaka u europskoj regiji starijih od 15 godina tijekom života postaju žrtve nasilja. Riječ je o fizičkom i seksualnom nasilju ili o kombinaciji oboje, navodi se u novom izvješću predstavljenom u četvrtak (20.11.2025.) u glavnom gradu Španjolske. „Ovu krizu nasilja treba ublažiti", rekao je Hans Henri Kluge, regionalni direktor WHO-a za Europu.

Od 53 države WHO-ove europske regije, prema navodima, samo njih sedam nudi sigurne usluge pobačaja. Hitna kontracepcija dostupna je u samo 17 zemalja. Profilaksa protiv spolno prenosivih infekcija u ponudi je zdravstvenih sustava 20 država. WHO-ovoj europskoj regiji pripadaju 53 zemlje, od kojih se neke nalaze u Aziji. Sjedište Regionalnog ureda je u Kopenhagenu.

Preko 840 milijuna žrtava

Prema studiji UN-a, globalno gledano, više od 30 posto svih žena je doživjelo nasilje. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procjenjuje da je riječ o 840 milijuna žrtava diljem svijeta. Ističe se da je stvarni razmjer problema još veći, jer mnoge žene iz straha ne žele govoriti o tome.

Ove statističke procjene UN-ove zdravstvene organizacije odnose se na 2023. i obuhvaćaju djevojke i žene starije od 15 godina koje su tijekom života bile seksualno ili fizički napadnute od strane partnera ili bivših partnera. Prema WHO-u, te žrtve čine najveći dio ukupnog broja. Procjene također uključuju žrtve seksualnog nasilja počinjenog od strane drugih počinitelja s kojima žrtve nisu bile u intimnoj vezi.

„Najstariji i najrašireniji oblik nepravde"

Situacija se u posljednjih dvadeset godina gotovo nije poboljšala, rekao je šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Nasilje nad ženama jedna je od najstarijih i najraširenijih nepravdi u ljudskoj povijesti, a ipak se protiv toga čini najmanje", izjavio je Tedros.

U Njemačkoj je, prema studiji, ukupno oko 16 posto ženske populacije u dobi između 15 i 45 godina pogođeno nasiljem od strane sadašnjih i bivših partnera. Prema stanju iz 2023., gotovo 5 posto žena tijekom prethodnih dvanaest mjeseci doživjelo je napade. Seksualno nasilje od strane nepartnera u Njemačkoj je rjeđe – ukupno ga je doživjelo nešto manje od 12 posto žena, dok je u prethodnoj godini taj udio iznosio 0,4 posto.

U pacifičkim otočnim državama žene su najpogođenije partnerskim nasiljem, slijede Afrika južno od Sahare i južna Azija. Najniže vrijednosti, prema procjenama WHO-a, bilježe se u južnoj Europi, jugoistočnoj Aziji i zapadnoj Europi. Seksualno nasilje počinjeno od osobe koja nije partner najčešće je u srednjoj Americi, zatim u Oceaniji i zapadnoj Europi.

Zemlje regije jugoistočne Europe nedavno je potreslo ubojstvo 32-godišnje Mostarke Aldine Jahić koju je ubio bivši partner već osuđivan zbog nasilja prema ženama.

Teme
femicid nasilje nad ženama svjetska zdravstvena organizaciija szo who

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

