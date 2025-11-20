WHO: 30 posto svih žena je doživjelo nasilje, milijuni žrtava u Europi ne dobivaju pomoć

U Njemačkoj je, prema studiji, ukupno oko 16 posto ženske populacije u dobi između 15 i 45 godina pogođeno nasiljem od strane sadašnjih i bivših partnera. Prema stanju iz 2023., gotovo 5 posto žena tijekom prethodnih dvanaest mjeseci doživjelo je napade. Seksualno nasilje od strane nepartnera u Njemačkoj je rjeđe – ukupno ga je doživjelo nešto manje od 12 posto žena, dok je u prethodnoj godini taj udio iznosio 0,4 posto.