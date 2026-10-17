Sud odlučio o osumnjičenima za nerede u Splitu: Za 13 torcidaša određen istražni zatvor

Samo za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju policija ih je prijavila 14 za koje sumnjaju da su u korteu Torcide koji sat prije utakmice uzvikivali nacističke i antisemitske uzvike. Trojica privedenih su nakon ispitivanja u državnom odvjetništvu odvedeni kod istražnog suca, ostali su nedostupni i za njima je raspisana potraga, a jedan je već u zatvoru jer je u korteu bio u vrijeme odobrenog privremenog izlaska.