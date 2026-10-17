sramotni povici
Odvjetnik osumnjičenog navijača: "Krivi je kontekst. Torcida nema ništa protiv nikoga"
Odvjetnik Toni Marinković, koji zastupa jednog od navijača osumnjičenih za nacističke i antisemitske povike tijekom kortea u Splitu, izjavio je da Torcida nema ništa protiv nikoga te da se događaji pogrešno prikazuju u medijima.
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"Htio bih da javnost shvati da ova navijačka skupina nema ništa protiv nikoga. Krivi je kontekst onoga što se izvlači kroz medije", rekao je Marinković za Dnevnik Nove TV.
Njegova izjava dolazi nakon što su pripadnici Torcide tijekom kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa masovno uzvikivali nacističke i antisemitske parole.
"Prijedlog je da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Državno odvjetništvo smatra, budući da je nogometni klub Hajduk u europskom natjecanju, da postoji opasnost da će određeni pripadnici koji su bili pred sucem istrage ponavljati kazneno djelo na sličan ili suvrstan način", rekao je Marinković, odvjetnik jednog od okrivljenika.
"Mi smo se naravno tome protivili, iskazali da je riječ o konkretnoj utakmici. Praktički od početka govorimo da je krivi kontekst onoga što se događalo jer je sve povezano uz događaje koji su se dogodili prije i neposredno pred utakmicu", rekao je.
Na pitanje o odgovornosti osumnjičenika nije želio prejudicirati ishod postupka.
"Svakako, zbog cijelog ovog događaja mi ih je žao. Jesu li oni to izvikivali ili ne, to će Državno odvjetništvo utvrditi", rekao je Marinković.
Policija je dosad kazneno prijavila 14 osoba zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom Torcidina kortea.
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