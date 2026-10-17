ZA JOŠ DEVETORICOM SE TRAGA
Oglasio se odvjetnik jednog od osumnjičenih zbog nacističkih povika u Torcidinu korteu
Dvojica osumnjičenika iz Torcidinog kortea u kojem su se uoči utakmice Hajduka i Ajaxa izvikivale antisemitske i nacističke parole, ispitana su u prostorijama DORH-a dok ispitivanje još jednoga traje.
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Kazneno je prijavljeno 14 osoba, od kojih je devet u bijegu. Jedan osumnjičenik je već ispitan. Riječ je o muškarcu koji je tijekom zatvorskog dopusta sudjelovao u korteu, a potom se vratio u zatvor.
Odvjetnik jednog od osumnjičenika otkrio je Večernjem da brani muškarca srednjih godina iz Splita koji nije član vodstva Torcide.
Istraga traje
Naime, splitska policija i dalje pregledava snimke povorke prema Poljudu. Neslužbeno se doznaje da bi istragom mogli biti obuhvaćeni i vođe Torcide, koji su predvodili korteo.
Već spomenutih 14 prijava se odnos na kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju, za koje je zapriječena zatvorska kazna do tri godine.
Splitski sud treba odlučiti hoće li privedene iz kortea poslati u istražni zatvor, kao što je to učinjeno s petoricom muškaraca koji su sudjelovali u tučnjavi na splitskoj Rivi u srijedu navečer.
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