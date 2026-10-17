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ZA JOŠ DEVETORICOM SE TRAGA

Oglasio se odvjetnik jednog od osumnjičenih zbog nacističkih povika u Torcidinu korteu

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17. lis. 2026. 19:38
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Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dvojica osumnjičenika iz Torcidinog kortea u kojem su se uoči utakmice Hajduka i Ajaxa izvikivale antisemitske i nacističke parole, ispitana su u prostorijama DORH-a dok ispitivanje još jednoga traje.

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Kazneno je prijavljeno 14 osoba, od kojih je devet u bijegu. Jedan osumnjičenik je već ispitan. Riječ je o muškarcu koji je tijekom zatvorskog dopusta sudjelovao u korteu, a potom se vratio u zatvor.

Odvjetnik jednog od osumnjičenika otkrio je Večernjem da brani muškarca srednjih godina iz Splita koji nije član vodstva Torcide.

Istraga traje

Naime, splitska policija i dalje pregledava snimke povorke prema Poljudu. Neslužbeno se doznaje da bi istragom mogli biti obuhvaćeni i vođe Torcide, koji su predvodili korteo. 

Već spomenutih 14 prijava se odnos na kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju, za koje je zapriječena zatvorska kazna do tri godine. 

Splitski sud treba odlučiti hoće li privedene iz kortea poslati u istražni zatvor, kao što je to učinjeno s petoricom muškaraca koji su sudjelovali u tučnjavi na splitskoj Rivi u srijedu navečer. 

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Teme
nacistički povici odvjetnik torcida

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