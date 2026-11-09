ima ozlijeđenih
Sudarile se dvije brodice kod otoka Plavnika
Dvije brodice sudarile su se u nedjelju navečer kod otoka Plavnika. U nesreći je jedna osoba lakše ozlijeđena.
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Kako je izvijestilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) dojavu o nesreći zaprimila je u nedjelju, 8. studenoga, u 22.15 sati, i to od jednog od sudionika sudara.
On je prijavio da je svoju brodicu nakon sudara s drugom brodicom namjerno nasukao na hridi s južne strane otoka Plavnika kako bi spriječio moguće potonuće.
O nesreći su odmah obaviještene Lučka kapetanija Rijeka i Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka, čiji su službenici bili najbliži mjestu događaja te su upućeni na intervenciju.
Policijski službenici ubrzo su pronašli vlasnika i voditelja nasukane brodice te ga policijskim plovilom prevezli u luku Krk. Ondje su mu djelatnici Hitne medicinske pomoći pružili pomoć zbog lakših tjelesnih ozljeda.
Naknadno je utvrđeno da se na svakoj brodici nalazila po jedna osoba, a obojica sudionika hrvatski su državljani.
Policija tijekom intervencije nije uočila onečišćenje mora, no šire područje nesreće tijekom ponedjeljka nadzirat će službenici Lučke kapetanije Rijeka.
Obojica sudionika upućena su da se tijekom dana jave u Ispostavu Lučke kapetanije Krk, gdje će se u sklopu očevida utvrđivati okolnosti i uzroci sudara.
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