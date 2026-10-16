SUĐENJE ANTOLIĆ VUPORI
Inspektor koji je bio na gradilištu kod SDP-ovke: Rekla je da ima građevinsku dozvolu, ali ne i kod sebe
Na suđenju saborskoj zastupnici SDP-a Barbari Antolić Vupori, optuženoj za malverzacije povezane s izdavanjem građevinske dozvole za rekonstrukciju kuće, svjedočio je umirovljeni građevinski inspektor koji je opisao nepravilnosti koje je uočio tijekom prvog nadzora.
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Umirovljeni građevinski inspektor Zlatko Čavec rekao je da je prilikom prvog izlaska na gradilište utvrdio kako ondje nije bila postavljena ploča s podacima o investitoru, projektantu i izvođaču radova, prenosi HRT.
Antolić Vupora tada mu je rekla da posjeduje građevinsku dozvolu za nadogradnju kuće, ali da je u tom trenutku nema kod sebe. Dokument mu je predočen tek godinu dana poslije.
Čavec je na sudu objasnio da bi u takvoj situaciji od investitora zatražio da mu dostavi potrebnu dokumentaciju na uvid.
"Pitao bih da li može taj dan, ako ne onda drugi dan, da mi u toliko i toliko sati dostavi dokumentaciju na uvid. Iz razloga da si ja kopiram ono što mi treba. A s tom dokumentacijom bi nastavili vani da utvrdim da li to odgovara", rekao je Čavec.
Suđenje se vodi protiv Antolić Vupore, bivšeg pročelnika varaždinskog gradskog odjela za gradnju i komunalne poslove Vlade Podbrežničkog te građevinske vještakinje Jagode Bistrović. USKOK ih tereti za nezakonitosti povezane s izdavanjem građevinske dozvole za kuću saborske zastupnice.
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