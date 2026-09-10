Kaznenim zakonom uvode se doživotni zatvor, ekocid i jača zaštita životinja

Kako je rekao premijer Andrej Plenković, na ovaj način reagiramo na realne okolnosti s kojima smo, nažalost, kao društvo bili suočeni, posebice s teškim ubojstvima koja su se dogodila, ovdje mislim konkretno na slučaj u Drnišu. Ovo je jedan od najvažnijih zakona u domeni pravosuđa i mislim da je dobro izbalansiran, kazao je.