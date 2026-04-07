Bloomberg: Orban Putinu ponudio pomoć: "Naše je prijateljstvo doseglo takve visine..."

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto prošlog je mjeseca bio pod lupom nakon što su se u izvješćima sugeriralo da je s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom podijelio povjerljive detalje sa sastanaka EU, uključujući i tijekom sastanaka. On je porekao da su se razmjene dogodile tijekom sastanaka, ali je priznao da je informirao svog ruskog kolegu prije i poslije sastanaka.