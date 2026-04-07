Bloomberg: Orban Putinu ponudio pomoć: "Naše je prijateljstvo doseglo takve visine..."
Mađarski premijer Viktor Orban ponudio je svoju podršku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, uspoređujući njegovu pomoć s mišem koji pomaže lavu u poznatoj mađarskoj basni, prema transkriptu telefonskog razgovora koji je dobila novinska agencija Bloomberg.
Orban je navodno prošle godine u telefonskom razgovoru ponudio Putinu svoje prijateljstvo i pomoć, uključujući i održavanje mirovnih pregovora u Budimpešti, što je dodatno povećalo zabrinutost zbog veza Mađarske s Moskvom.
Vijest je prva objavila američka novinska agencija Bloomberg u utorak, pozivajući se na transkript bilateralnog poziva mađarske vlade iz listopada 2025.
"Jučer je naše prijateljstvo doseglo takve visine da sam spreman pomoći na bilo koji način", navodno je rekao Orban, dodajući: "Na raspolaganju sam vam za bilo koje pitanje gdje mogu pomoći".
Tijekom poziva, prenosi Euronews, Orban se osvrnuo na mađarsku basnu u kojoj miš oslobađa lava uhvaćenog u mrežu jer je lav jednom poštedio mišev život. Prema zapisniku, Putin se toj usporedbi nasmijao.
Bloomberg piše da se poziv uglavnom sastojao od razmjene mišljenja u diplomatskom tonu, uključujući spominjanje Donalda Trumpa. Orban i Putin su dan prije s njim razgovarali o mogućem samitu u Budimpešti na kojem bi se dogovorilo okončanje rata u Ukrajini, što se na kraju nije ostvarilo.
Orban je navodno rekao Putinu da je njihovo prijateljstvo ojačalo od njihovog prvog susreta u Sankt Peterburgu 2009. "Što više prijatelja imamo, to imamo više mogućnosti suprotstaviti se našim protivnicima", rekao je i izrazio žaljenje što se s Putinom ne može osobno sastajati tako redovito kao prije pandemije koronavirusa.
Putin je navodno pohvalio "suveren i fleksibilan" pristup Mađarske ratu u Ukrajini i postavio pitanje zašto Orbanova centristička politika izaziva kontroverze.
Rusko miješanje u izbore
Kako se približavaju tijesni izbori u Mađarskoj, izvješća su istaknula rastući odnos Moskve s mađarskom vladom, koja traži saveznika unutar struktura EU i NATO-a sposobnog utjecati na sankcije i odluke.
Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto prošlog je mjeseca bio pod lupom nakon što su se u izvješćima sugeriralo da je s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom podijelio povjerljive detalje sa sastanaka EU, uključujući i tijekom sastanaka. On je porekao da su se razmjene dogodile tijekom sastanaka, ali je priznao da je informirao svog ruskog kolegu prije i poslije sastanaka.
Najviša europska diplomatkinja EU-a Kaja Kallas kritizirala je njegovo ponašanje rekavši da bi mađarski ministar trebao raditi u korist Europske unije, a ne njezinih suparnika, dok je poljski premijer Donald Tusk rekao da su njegovi postupci "sramotni", prenosi Euronews.
U ožujku su se u izvješćima sugeriralo da je radna skupina Kremlja poslana u Mađarsku kako bi podržala Orbana, iako je rusko veleposlanstvo u Budimpešti demantiralo te tvrdnje.
Financial Times je kasnije izvijestio o kampanji dezinformacija koju podržava Kremlj, a koja Orbana prikazuje kao snažnog vođu, a oporbenog kandidata Petera Magyara kao "marionetu Bruxellesa". Washington Post je također tvrdio da je ruska obavještajna služba navodno predložila lažni pokušaj atentata na Orbana kako bi utjecala na izbore, iako do toga nije došlo. Mađarski čelnik je, međutim, izjavio da su Ukrajinci prijetili njemu i njegovoj obitelji pod nadzorom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
