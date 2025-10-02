Branitelji oboljeli od malignih bolesti pisali Plenkoviću: "U hotelu Zagreb ima mjesta za studente i umirovljenike"

Gospodine premijeru, podsjećam Vas da smo prije četiri godine vodili konstruktivan razgovor na temu hrvatskih branitelja oboljelih od malignih bolesti. U suradnji s gospodinom potpredsjednikom Vlade RH i ministrom Tomom Medvedom nagomilane probleme počeli smo rješavati, što se sustavno radi i sada. Na tom tragu uvjereni smo da ćete razmotriti i usvojiti prezentiranu ideju u interesu studenta i osoba starije životne dobi koje se osjećaju nemoćno i napušteno u drugom hrvatskom gradu po veličini, koji je jako puno dao i daje za slobodnu i poštenu hrvatsku domovinu. Sve za Hrvatsku, a Hrvatsku ni za što", poručili su branitelji.