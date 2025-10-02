Na splitskom Duilovu
Branitelji oboljeli od malignih bolesti pisali Plenkoviću: "U hotelu Zagreb ima mjesta za studente i umirovljenike"
U ime odbora Branitelja oboljelih od malignih bolesti Kristian Petric istaknuo je kako u Hotelu Zagreb na splitskom Duilovu ima mjesta i za studente i za umirovljenike.
Kristian Petric, bivši pripadnik SJP-a Batt Split 1991.-1996., 40% HRVI-a, kao član inicijativnog odbora Branitelja oboljelih od malignih bolesti, uputio je dopis premijeru Andreju Plenkoviću. U ime tog odbora istaknuo je kako u Hotelu Zagreb na splitskom Duilovu ima mjesta i za studente i za umirovljenike, prenosi dalmatinski portal.
"Hrvatski branitelji prirodno su stariji i nažalost sve više nas obolijeva od malignih bolesti. Kao skupina ljudi koja je 'dala' zdravlje za jedinu i voljenu Republiku Hrvatsku, uz potrebnu skrb za koju smo obavijestili nadležno ministarstvo i lokalnu samoupravu dužni smo Vam ukazati i na kronični nedostatak staračkih domova u gradu Splitu."
"Moguće je napraviti zajednički projekt"
"Kako se u posljednje vrijeme kroz medije provukla tema hotela Zagreb na Duilovu u Splitu, želimo izraziti stav kako smo povodom navedene teme uključivi. U centru na Duilovu pored studentskog doma ima mjesta za adaptaciju i gradnju doma za starije i nemoćne. Naime, naše kolege hrvatski branitelji koji su već u starijoj dobi redovnim procedurama, privatnim urgencijama, vezama i preporukama teško mogu doći do smještajnog kapaciteta, što smatramo ogromnim problemom i nepravdom prema kojoj kao hrvatsko društvo trebamo odgovorno pristupiti."
"Navedenim želimo pokazati da su hrvatski branitelji za studente i studentske domove jer na mladima ostaje naša domovina i budućnost. Međutim stava smo da je lokalitet Duilovo dovoljno velik za sve, da bi to bio pozitivan primjer i da je moguće napraviti zajednički projekt studentskog doma i doma za starije i nemoćne", navodi se u poruci Plenkoviću.
Prema dostupnim podacima, nadalje je istaknuto, više od 5000 ljudi u Splitu na listi je i čekaju na dom. Među njima je značajan broj hrvatskih branitelja.
Naši stariji zaslužuju visoku razinu senzibiliteta
"Grad Split u voljenoj domovini Hrvatskoj još nije dočekao trenutak otvaranja doma za starije i nemoćne. Vrijeme je za realizaciju strateškog i kapitalnog projekta, otvorimo oči, rješenje nam se nalazi na Duilovu. Naši stariji i nemoćni, umirovljenici i hrvatski branitelji zaslužuju visoku razinu senzibiliteta s obzirom na to da su branili, stvarali i gradili voljenu Hrvatsku za buduće generacije, među kojima su i studenti.
Bivši ministar obrane RH, naš ratni kolega je svojedobno obećao da će na Duilovu realizirati izgradnju centra za rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida, što se nažalost nikada nije ostvarilo, ali sad imamo prigodu investirati za naše studente i sve sadašnje i buduće potrebite među kojima hrvatski branitelji čine veliki broj.
Gospodine premijeru, podsjećam Vas da smo prije četiri godine vodili konstruktivan razgovor na temu hrvatskih branitelja oboljelih od malignih bolesti. U suradnji s gospodinom potpredsjednikom Vlade RH i ministrom Tomom Medvedom nagomilane probleme počeli smo rješavati, što se sustavno radi i sada. Na tom tragu uvjereni smo da ćete razmotriti i usvojiti prezentiranu ideju u interesu studenta i osoba starije životne dobi koje se osjećaju nemoćno i napušteno u drugom hrvatskom gradu po veličini, koji je jako puno dao i daje za slobodnu i poštenu hrvatsku domovinu. Sve za Hrvatsku, a Hrvatsku ni za što", poručili su branitelji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare