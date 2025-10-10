Thomas Peter / REUTERS

Ruske snage su tijekom noći snažno napadale ukrajinska energetska postrojenja, zbog čega je nestalo struje u devet regija, a i dijelovi glavnog grada Kijeva su ostali u mraku, rekli su u petak ukrajinski dužnosnici.

U tim je napadima jedna osoba poginula - radi se o sedmogodišnjem djetetu na jugoistoku zemlje - a najmanje 20 ljudi je ozlijeđeno.

Rusija pojačava napade na ukrajinske energetske objekte dok se približava još jedna zima u ratu koji je započeo u veljači 2022.

"Upravo je civilna i energetska infrastruktura glavna meta ruskih udara uoči sezone grijanja", napisao je predsjednik Volodimir Zelenski u objavi na X-u.

Pozivajući na veću podršku saveznika Kijeva, rekao je: "Kozmetičke promjene nisu dovoljne, treba nam odlučna akcija - od Sjedinjenih Država, Europe i G7 u isporuci sustava protuzračne obrane i provođenju sankcija".

Premijerka Julija Sviridenko izjavila je da je napad bio među najtežim koncentriranim udarima na energetsku infrastrukturu te da je prijavljena značajna šteta.

Oko 28.000 obitelji ostalo je bez struje u petak ujutro u Kijevskoj oblasti, rekao je guverner Mikola Kalašnjik.

Napad je također oštetio energetsku infrastrukturu u središnjoj regiji Poltavi, gdje je oko 17.000 potrošača ostalo bez struje, rekli su regionalni dužnosnici.

Ukrajinska privatna energetska tvrtka DTEK izjavila je da su njezine termoelektrane pretrpjele značajnu štetu u napadu, ne navodeći detalje o počinjenoj šteti na objektima.