Šuta nakon prvih 100 dana mandata: Split se odmah fokusirao na velike strateške projekte

"Odmah smo se fokusirali na velike strateške projekte i projekte koji su bitni za sam Grad, mislim tu prvenstveno na cestovnu infrastrukturu, glavna prometnica koja je praktički nedovršena prebačena je na državu, rasterećen je proračun. Očekujemo da iduće godine krenu radovi na cestama, na primjer, za cestu Zagorski put, koja je također bitna, počet će s gradnjom ove godine. Cestovni promet kao rak rana grada Splita i izgradnja zaobilaznice Split-Omiš je u punom jeku radovi su u provedbi, javna nabava također za određene dionice."