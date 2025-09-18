Gradonačelnik Splita
Šuta nakon prvih 100 dana mandata: Split se odmah fokusirao na velike strateške projekte
U Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića gostovao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ), komentiravši prvih 100 dana svojega mandata na čelu Grada Splita.
"Mislim da su potezi bili vrlo jasni, rebalans proračuna je donesen, mjere koju su bile za mlade obitelji, besplatni udžbenici za srednjoškolce, besplatni vrtići za predškolce, besplatni javni prijevoz za sve učenike i studente, to je bila moja predizborna najava, ona je izvršena," Šuta je započeo.
"Odmah smo se fokusirali na velike strateške projekte i projekte koji su bitni za sam Grad, mislim tu prvenstveno na cestovnu infrastrukturu, glavna prometnica koja je praktički nedovršena prebačena je na državu, rasterećen je proračun. Očekujemo da iduće godine krenu radovi na cestama, na primjer, za cestu Zagorski put, koja je također bitna, počet će s gradnjom ove godine. Cestovni promet kao rak rana grada Splita i izgradnja zaobilaznice Split-Omiš je u punom jeku radovi su u provedbi, javna nabava također za određene dionice."
Priuštivo stanovanje i socijalna politika
Komentirao je poteze usmjerene prema priuštivom stanovanju: "Određene su lokacije gdje će se graditi stanovi za mlade. Jasno sam to komunicirao u kampanji. Cilj je i izgradnja doma za starije s boravcima i dostavom besplatnih lijekova i obroka. Pronađena je lokacija, idemo u tom smjeru. Osigurat ćemo europska sredstva."
Najavio je također izgradnju novih škola, dovršetak izgradnje garaža, nastavak faze 2 projekta Žnjan, te je istaknuo kako je provedba anglomeracije vodoopskrbe u punom jeku.
"Sjeverni dio Splita stoji praktički neiskorišten"
Komentirao je i talijanski brod "Moby Drea" koji je krajem srpnja stigao na remont u Brodosplit. Podsjećamo, zbog panela sa azbestom, građani su od početka zahtijevali njegov odlazak uz prosvjede, a u zahtjevu za odlaskom broda podržao ih je i Šuta, te je brod napustio Split početkom rujna. Šuta je komentirao situaciju:
"Jasno sam pokazao svoj stav. Brod je otišao iz Splita. Ovo je samo jasna poruka da se ovakve stvari više ne smiju događati."
Komentiravši upravu Brodosplita, dodao je: "Jedna loša poruka, jedan loš način upravljanja."
Sportska infrastruktura
Šuta je također najavio apliciranje na natječaje za sredstva Ministarstva turizma i sporta, kako bi se obnovili sportski objetki u gradu, uključujući i Spaladium Arenu. Posebno je komentirao potencijalnu obnovu Poljuda.
"Jasno sam komunicirao, studija izvodljivosti je temelj, do sada nitko nije uzeo u obzir i sagledao sve alternative. Mora se točno utvrditi koliki su stvarni investicijski i operativni troškovi, što građani mogu platiti, na koji način da se svemu pristupi, tri su modela, tri su opcije uzete u obzir, ja očekujem do konca godine da imamo konačno utvrđen smjer za novi stadion u Splitu."
O koja se tri modela radi, objasnio je: "Prvi da se dogodi rekonstrukcija Poljuda, da se to uskladi sa standardima UEFA-e, druga je sanacija Poljuda i izgradnja novog stadiona na Brodarici, a treći je izgradnja sasvim novog stadiona na Poljudu. Temelj je studija izvodljivosti i bez toga razgovora nema."
