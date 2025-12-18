Suzana Rešetar: Ministar Piletić se predstavlja kao žrtva i heroj, a to je degutantno

Ustavni sud je ukinuo neke od odredbi Zakona o osobnoj asistenciji. Ministar Marin Piletić na to je ustvrdio kako je njegova ostavka "uvijek na raspolaganju" no svejedno brani sporni zakon, a i svoj rad, kojeg Udruga Sjena smatra spornim, a tu izjavu šokantnom.
Ustavni sud je srušio dio odredbi Zakona o asistenciji, primjerice odredbu prema kojoj djeca s teškoćama nemaju pravo na osobnog asistenta ako njihov roditelj ima status roditelja njegovatelja. Ukida se i odredba koja je mlađima od 18 koji ne idu u školu uskraćivala osobnog asistenta.
"Poštovat ćemo odluku Suda, s obzirom da je on nama tu odluku dostavio jučer poslijepodne, naše stručne službe temeljito analiziraju što to sve znači i mi ćemo sasvim sigurno prilagoditi postupanje odredbama koje su odlukom USUD-a postale sastavni dio zakona", rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, komentirajući odluku Ustavnog suda koji je usvojio je većinu primjedbi Udruge Sjena, ali i desetaka obitelji osoba s invaliditetom, protiv Zakona o osobnoj asistenciji.
Pritom je dodao i da njegova ostavka uvijek stoji na raspolaganju. Odbio se i direktno ispričati, a umjesto toga je izabrao cinizam.
"Imam potrebu ispričati se za to što smo napokon uveli Zakon o osobnoj asistenciji, uključili smo sve. Ovo je prvi put da je zakonski regulirano to pravo. Meni je zaista žao ako se netko osjećao povrijeđenim. Učinit ćemo da sve ispravimo svaki osjećaj nezadovoljstva, ako je za to potreba moja isprika i ostavka - nemam s tim problema", izjavio je ranije za N1.
Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena, zadovoljna je odlukom Ustavnog suda, ali i iznimno nezadovoljna ministrom.
"Šokirala nas je njegova izjava. Predstavlja se kao žrtva i heroj, što je degutantno slušati. Ustavni sud mu je izbio argumente iz ruke, i pokazao da ono što je ministar predstavljao kao epohalno, to doista nije", kazala je Rešetar za 24sata.
