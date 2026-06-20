Jesu li izbori za dvije godine ili za dva mjeseca? Evo potvrda da su stranke već uvelike u kampanji

"U trenutku kad smo prošli dvije godine mandata oporba je krenula u kampanju. Oni nas ne poznaju, oni misle da smo mi neki šarlatani i kalkulanti. (…) Zato ćemo se mi pripremati za izborne utakmice onda kada je njima vrijeme. A njima (oporbi) čestitamo da su rano krenuli. To je dobro da treniraju, a proći će kao zadnja tri puta", kazao je Plenković u "predizbornom" tonu pozvavši članove HDZ-a da budu "još jači, agilniji i aktivniji".