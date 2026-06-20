IZBORNI URANAK
Jesu li izbori za dvije godine ili za dva mjeseca? Evo potvrda da su stranke već uvelike u kampanji
Svibanj i lipanj u Hrvatskoj nisu ovako uskuhali na političkoj sceni kao sada još od 2020. godine. No tada su parlamentarni izbori bili početkom srpnja pa je čitavo proljeće proteklo u predizbornoj kampanji.
Sredina lipnja je, osim toga, doba kada se već osjeća političko zatišje. Sabor privodi kraju proljetno zasjedanje i ako nema nekih izbora na pomolu, ništa ne remeti to zatišje osim eventualnih prolaznih političkih trvenja.
No sada nije tako iako je aktualni saziv Sabora na polovici mandata, a tamošnji je odnos snaga zimus i u rano proljeće pretegnuo još više na stranu vladajućeg HDZ-a nakon što su parlamentarnoj većini pristupili bivša SDP-ovka Boška Ban, nezavisni Dario Zurovec i HSS-ov Darko Vuletić koji je u Sabor došao umjesto HDZ-u nimalo sklonog Kreše Beljaka koji je digao ruke od politike.
Kampanja već počela punom snagom
Usprkos stabilnoj poziciji vladajuće većine i skorom ljetnom odmoru zastupnika, politička scena pulsira kao da su parlamentarni izbori na rasporedu za koji mjesec, a ne za dvije godine.
Odnos HDZ-a i dviju najjačih stranaka lijeve oporbe - budućih koalicijskih partnera SDP-a i Možemo! zaoštren je do kraja nakon nedavne ružne opaske Sandre Benčić koja je demonstrativno napuštajući sjednicu saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, na kojoj se dogovaralo rješenje oko izbora ustavnih sudaca, najprije sebi u bradu nazočnim HDZ-ovcima poručila "Stoko!" da bi nakon objave snimke i glasno potvrdila ono što je rekla.
"Ne samo HDZ, Možemo! i SDP, nego i sve druge jače stranke ponašaju se kao da su izbori najesen. Imamo kampanju koja nikad tako rano nije počela i to punom snagom", rekao nam je prošloga tjedna politički analitičar Jerko Trogrlić.
Evo dokaza u prilog toj tvrdnji.
HDZ
Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković ovoga je utorka na svečanosti povodom 37. obljetnice osnutka stranke, poručio članovima da "do iznemoglosti predstavljaju hrvatskim ljudima" rezultate HDZ-a i Vlade.
"U trenutku kad smo prošli dvije godine mandata oporba je krenula u kampanju. Oni nas ne poznaju, oni misle da smo mi neki šarlatani i kalkulanti. (…) Zato ćemo se mi pripremati za izborne utakmice onda kada je njima vrijeme. A njima (oporbi) čestitamo da su rano krenuli. To je dobro da treniraju, a proći će kao zadnja tri puta", kazao je Plenković u "predizbornom" tonu pozvavši članove HDZ-a da budu "još jači, agilniji i aktivniji".
Na sličan način može se tumačiti i Plenkovićeva nedavna izjava u Dubrovniku da u Hrvatskoj nikad nije bilo lakše pronaći radno mjesto i brinuti o obitelji. U istu predizbornu retoriku uklapa se i njegova izjava da je HDZ spreman otvoriti pitanje povećanja broja zastupnika u Hrvatskom saboru iz 11. izborne jedinice koji predstavljaju Hrvate izvan Hrvatske. Njihov je broj od 2010. fiksiran na tri, a svi dosad izabrani bili su iz HDZ-a.
SDP-MOŽEMO!
Čelnici SDP-a i Možemo! još su zimus najavili sklapanje predizborne koalicije najavljujući rušenje HDZ-a s vlasti. Iako to još nisu formalno učinile, dvije su stranke zajedno krenule sredinom svibnja u dvomjesečnu kampanju po Hrvatskoj nazvanu "Plenkovićeva inflacija".
Cilj im je u dvadesetak gradova govoriti građanima o rekordnoj inflaciji te im predstaviti svoja rješenja protiv rasta cijena. Na početku turneje, koja izgleda kao generalna proba službene predizborne kampanje, SDP i Možemo! su poručili da je Plenković glavni krivac za inflaciju, što je klasični predizborni obrazac. Uostalom, kao i redovite tvrdnje šefa SDP-a Siniše Hajdaša Dončića da će pobijediti Plenkovića i biti novi premijer.
DOMOVINSKI POKRET
Manji partner HDZ-a u Vladi i parlamentarnoj većini Domovinski pokret nakon unutarnjih previranja i raskola, a potom i strmoglavog pada rejtinga u anketama, proteklih je tjedana pokrenuo inicijativu zakoračivši i u politički prostor koji HDZ čuva za sebe.
Dok predsjednik DP-a Ivan Penava kao predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina nakon Drugog svjetskog rata inzistira na raščišćavanju prošlosti i odnosa prema komunizmu njegova je stranka istodobno iznenadila prijedlogom za donošenje deklaracije o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Iako je inicijativa DP-a tempirana uoči izbora u susjednoj državi na jesen, ista funkcionira i kao dio ovdašnje neslužbene predizborne kampanje koja uvelike traje. DP traži da izbor hrvatskog predstavnika u Predsjedništvu BiH ne bude rezultat preglasavanja samih Hrvata.
"Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH ne može smetati nikome osim onima koji bi i dalje željeli Hrvatima birati lažne predstavnike", poručili su iz DP-a,
Štoviše, otišli su korak dalje poručivši da bi, ako taj "pomirljiv i konstruktivan prijedlog" ne prođe, ponovno trebalo uspostaviti Hrvatsku republiku Herceg-Bosnu kao sastavnicu Sjedinjenih Država BiH.
MOST
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja početkom travnja je gostujući kod Nine Kljenak u Novom danu N1 televizije među prvima glasno spomenuo prijevremene izbore. "Situacija nije dobra ni globalno ni u Hrvatskoj. HDZ jest podebljao paralmentarnu većinu, ali usred smo inflacije i krizna su vremena pred nama, pa je moguć i prijevremeni izlazak na izbore", rekao je Grmoja ustvrdivši da su se ljudi umorili od (HDZ-ove) stabilnosti koja "predugo traje s poraznim rezultatima jer 1,2 milijuna građana Hrvatske živi u siromaštvu."
Most koji se poput Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavja, angažirao u raskrinkavanju financijskih malverzacija u raznim sportskim savezima, stao je protiv Dragana Primorca kao (HDZ-ovog) kandidata za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO). "Napravit ćemo sve da Primorac ne dođe na čelo HOO-a", poručio je mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot na N1 prije nekoliko dana. Most se nakon izbora Grmoje za predsjednika stranke proše jeseni još snažnije profilira i kao antiimigrantska stranka nastojeći zauzeti što više političkog prostora desnije od HDZ-a pa i samog DP-a.
HSS
HSSkao stranka sa samo jednim zastupnikom nedavno je tiho prešla iz oporbene u vladajuću kvotu nakon što je Beljaka zamijenio novi predsjednik stranke Vuletić. On je pristupio vladajućoj većini, a zatim prionuo okrupnjavanju HSS-a. Prošloga je tjedna organizirao ujedinjenje HSS-a s dvije stranke koje dijele istu političku baštinu: Hrvatskom seljačkom strankom Stjepan Radić i Autohtonom hrvatskom seljačkom strankom. Iako je riječ o malim i neutjecajnim strankama, samu činjenicu da je započet proces okrupnjavanja HSS-a kao i informaciju da se u tom krugu pojavljuje i nekadašnja HSS-ovka, Beljakova oponentica i trenutno nezavisna zastupnica iz vladajuće većine Marijana Petir, očito valja čitati kao čin ubrzanih priprema za izbore.
Malo je vjerojatno da su na pomolu izvanredni izbori no većina političkih aktera ponaša se upravo tako. Kako nam je nedavno rekao politički analitičar Trogrlić, takve aktivnosti stranaka nisu nelogične budući da HDZ vlada već deset godina i da želja za promjenom postoji.
"No ta kampanja neće moći zadržati ovakvu dinamiku još sljedeće dvije godine", naglasio je.
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