Ministarstvo: Nije točno da se opasni otpad može slobodno uvoziti

"Činjenica da Hrvatska još uvijek razvija pojedine dijelove svoje infrastrukture za gospodarenje otpadom ne znači da je prekogranični promet otpada zabranjen. Europski sustav gospodarenja otpadom temelji se na načelima kružnog gospodarstva te omogućuje prekogranično kretanje pojedinih tokova otpada radi njihove oporabe u specijaliziranim postrojenjima, uz uvjet zaštite okoliša i zdravlja ljudi", odgovorili su u Ministarstvu Hini na pitanje kako je moguće da se u Hrvatsku uvozi otpad kad je gospodarenje otpadom u njoj dugogodišnji problem i kad nema odgovarajuće infrastrukture te što se s tim otpadom radi s obzirom da se dozvoljava njegov uvoz.