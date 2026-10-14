Teška prometna nesreća: Automobil naletio na dvoje djece

Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

U Kuli kod Kutjeva dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil naletio na dvoje djece

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Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila u Ulici Stjepana Radića ispred kućnog broja 19.

Zasad nije poznato jesu li i koliko teško djeca ozlijeđena.

Slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće, javlja tportal.