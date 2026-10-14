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policija na terenu

Teška prometna nesreća: Automobil naletio na dvoje djece

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N1 Info
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14. lis. 2026. 12:50
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01.09.2022., Sibenik - Nova policijska vozila i na sibenskim ulicama. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

U Kuli kod Kutjeva dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil naletio na dvoje djece

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Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila u Ulici Stjepana Radića ispred kućnog broja 19.

Zasad nije poznato jesu li i koliko teško djeca ozlijeđena.

Slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće, javlja tportal.

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Teme
automobil djeca ozljede očevid policija prometna nesreća

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