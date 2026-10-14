policija na terenu
Teška prometna nesreća: Automobil naletio na dvoje djece
U Kuli kod Kutjeva dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil naletio na dvoje djece
Oglas
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila u Ulici Stjepana Radića ispred kućnog broja 19.
Zasad nije poznato jesu li i koliko teško djeca ozlijeđena.
Slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće, javlja tportal.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Crna kronika
|
prije 15 min.|
Crna kronika
|
prije 28 min.|
Oglas
Oglas