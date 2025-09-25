Teško ozlijeđena maloljetnica: Centrom Zagreba vozio pijan, bez dozvole i u krivom smjeru

U centru Zagreba, u Mihanovićevoj ulici u srijedu se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je 38-godišnji vozač pod utjecajem alkohola i s poništenom vozačkom dozvolom naletio na maloljetnu pješakinju i teško je ozlijedio, javlja PU zagrebačka.
Bio pijan i bez vozačke
Nesreća se dogodila u srijedu, 24. rujna, oko 19:30 sati. Vozač (38) je upravljao Mercedesom zagrebačkih registracija Mihanovićevom ulicom, krećući se trakom za javni prijevoz i u zabranjenom smjeru.
Policija je utvrdila da mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih bodova, a izmjereno mu je i 0.65 g/kg alkohola u organizmu.
Dolaskom do raskrižja s Gundulićevom ulicom, nije se zaustavio ispred pješačkog prijelaza kako bi propustio pješake koji su već stupili na kolnik. Umjesto toga, vozilom je naletio na maloljetnu pješakinju koja je u tom trenutku prelazila cestu.
Pješakinja teško ozlijeđena
Djevojčici je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede. Vozač je odmah priveden u službene prostorije policije, a nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog izazivanja prometne nesreće.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
