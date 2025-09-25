Oglas

Teško ozlijeđena maloljetnica: Centrom Zagreba vozio pijan, bez dozvole i u krivom smjeru

N1 Info
25. ruj. 2025. 13:11
Zagreb: Očevid prometne nesreće u Mihanovićevoj ulici 05.02.2019., Zagreb - Ocevid prometne nesrece u Mihanovicevoj ulici. rPhoto: Jurica Galoic/PIXSELL
Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

U centru Zagreba, u Mihanovićevoj ulici u srijedu se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je 38-godišnji vozač pod utjecajem alkohola i s poništenom vozačkom dozvolom naletio na maloljetnu pješakinju i teško je ozlijedio, javlja PU zagrebačka.

Bio pijan i bez vozačke

Nesreća se dogodila u srijedu, 24. rujna, oko 19:30 sati. Vozač (38) je upravljao Mercedesom zagrebačkih registracija Mihanovićevom ulicom, krećući se trakom za javni prijevoz i u zabranjenom smjeru.

Policija je utvrdila da mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih bodova, a izmjereno mu je i 0.65 g/kg alkohola u organizmu.

Dolaskom do raskrižja s Gundulićevom ulicom, nije se zaustavio ispred pješačkog prijelaza kako bi propustio pješake koji su već stupili na kolnik. Umjesto toga, vozilom je naletio na maloljetnu pješakinju koja je u tom trenutku prelazila cestu.

Pješakinja teško ozlijeđena

Djevojčici je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede. Vozač je odmah priveden u službene prostorije policije, a nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog izazivanja prometne nesreće.

nesreća pješakinja pod utjecajem vožnja

