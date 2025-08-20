Tko je sutkinja koja je oslobodila mladića koji je u kamere urlao "Za dom spremni"?

Dodala je i da je okrivljenik uzviknuo "za dom spremni" u općoj euforiji radosti prije Thompsonova koncerta, koji je "protekao radosno i u miru bez incidenata, a činjenica je kako jedna od njegovih pjesama počinje upravo tim riječima". Zapitala se i treba li onda tužitelj biti dosljedan i procesuirati sve sudionike povijesnog koncerta, njih pola milijuna, među njima i predsjednika Sabora i nazočne ministre?