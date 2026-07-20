Tko su nevidljiva djeca? "Govorimo o ljudima koji imaju 30 godina, a nitko o njima nije nikada pričao"

"Kada govorimo o nevidljivoj djeci, govorimo o djeci rođenoj zbog rata. To su, dakle, djeca koja su rođena kao posljedica ratnog seksualnog nasilja tijekom Domovinskog rata. Razloga za njihovu nevidljivost je više. Dakle, jedan od razloga je i ta stigma koja je i dalje vrlo prisutna kada govorimo o seksualnom nasilju u ratu. A zapravo, najvažniji razlog je da ne postoji adekvatan odgovor institucija i koji ne daje nekakvu institucionalnu podršku koja bi bila odgovor na nekakve njihove stvarne probleme s kojima se oni u životu susreću", navodi Iris Knežević.