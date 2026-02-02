Obraćanje gradonačelnika
UŽIVO / Tomašević: Ovo je udar države na Zagreb!
Grad Zagreb je na najavu Vlade da će u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića oni organizirati doček rukometaša, poručivši da za svako zauzimanje javne površine treba suglasnost Grada Zagreba, a da je iz Vlade nisu tražili.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na tu će temu daje izjavu za novinare u Gradskoj upravi.
U međuvremenu, policija je zbog prijetnji Tomaševiću došla u prostorije stranke Možemo, a i evakuirano je Gradsko poglavarstvo zbog dojave o bombi.
Podsjetimo, Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, a održat će se u 18 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.
Obraćanje Tomislava Tomaševića pratimo UŽIVO na N1.
Gradonačelnik je istaknuo da se danima prije usuglašavao program za doček rukometaša: "Usuglasili smo se i oko programa, u četvratk. Laž je ono što plasiraju legije HDZ-a da smo mi protiv domoljubnih pjesama. Hrvatske ruže su trebale izvesti pjesmu Ako ne zna šta je bilo. Druga laž koju plasiraju HDZ-ovci da ta pjesma ne bi bila izvedena. Treća laž je da je Zagreb otkazao doček. Zagreb nije otkazao doček. Nikada se nije pojavio zahtjev da se uz izvođače pridruži Thompson. To se prvi puta pojavilo jučer navečer. Cijelo ovo vrijeme tog zahtjeva nije bilo. Zahtjev je došao u zadnji čas. Svi znamo da je Thompson napravio što je napravio u prosincu, njegov nastup na javnoj površini nije moguć. Mi se te odluke moramo držati. Rukometaši su inzistirali na Thompsonu i mi bi time prekršili vlastite odluke. Sve je bilo spremno, ali su došli sa zahtjevom koji je bilo ultimativan."
"Za hrvatsku reprezentaciju navijaju i lijevi i desni. Vlada je odlučila da na silu dočeka bude na kojem će pjevati Thompson, jedino je to sporno. Koplja se lome oko Thompsona koji ne može nastupati na javnim površinama. Za korištenje javne površine im treba dozvola Grada Zagreba. Ovo je presedan, institucionalno nasilje, neodgovorno ponašanje Plenkovića koji ne poštuje vlast u Gradu Zagrebu. Ovo je udar dražve na Grad Zagreb. Ovo je i kršenje Ustava. Vjerujem da je ovo mnoge šokiralo, ne sjećam se da je bilo koja Vlada bilo kojoj lokalnoj vlasti napravaila ono što je ova Vlada napravila Gradu Zagrebu", dodao je Tomašević.
Ističe da HDZ nije mogao dobiti izbore u Zagrebu pa sada provde institucionalno nasilje: "Vlada sudjeluju u rušenju demokratske vlasti u Zagrebu. Odlučili su to namjerno napraviti u Zagrebu. Vlada svjesno krši zakon, kakvu to poruku šalje ovom društvu? Onda ni oni ne trebaju dozvole. Gdje je to normalno?"
Komentirao je i prijetnje bombom: "Je li normalno što se danas događa? Je li normalno da policija zabranjuje komunalnim redarima da djeluju? Je li Hrvatska pravna država, ako se ovakve stvari mogu događati?"
Uskoro više...
