Gradonačelnik je istaknuo da se danima prije usuglašavao program za doček rukometaša: "Usuglasili smo se i oko programa, u četvratk. Laž je ono što plasiraju legije HDZ-a da smo mi protiv domoljubnih pjesama. Hrvatske ruže su trebale izvesti pjesmu Ako ne zna šta je bilo. Druga laž koju plasiraju HDZ-ovci da ta pjesma ne bi bila izvedena. Treća laž je da je Zagreb otkazao doček. Zagreb nije otkazao doček. Nikada se nije pojavio zahtjev da se uz izvođače pridruži Thompson. To se prvi puta pojavilo jučer navečer. Cijelo ovo vrijeme tog zahtjeva nije bilo. Zahtjev je došao u zadnji čas. Svi znamo da je Thompson napravio što je napravio u prosincu, njegov nastup na javnoj površini nije moguć. Mi se te odluke moramo držati. Rukometaši su inzistirali na Thompsonu i mi bi time prekršili vlastite odluke. Sve je bilo spremno, ali su došli sa zahtjevom koji je bilo ultimativan."