Tomašević na otvorenju novog vrtića: "Ovo se nikada nije dogodilo u povijesti upravljanja gradom"

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević obišao je vrtić u Cerju. Komentirao je broj vrtića u Zagrebu, ali i neboder koji će graditi Pripuz.
Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom posjetio je novoizgrađenom Dječjem vrtiću Leptir - Područni objekt Cerje, koji je krenuo s radom ovaj mjesec.
"Otvorenje novih vrtića i škola je najljepši dio posla gradonačelnika i jako me veseli što ih puno otvaramo u zadnje vrijeme. Sada više nema neupisane djece na ovom području.
Ovdje je mjesni odbor prenamijenjen u dječji vrtić. Ukupna vrijednost radova i opremanja je 1.7 milijuna eura, radi se o velikoj parceli - 5000 kvadrata.
Od 1.7 milijuna eura većina je novca došla iz gradskog proračuna, a jedan dio je sufinanciran iz EU fondova.
Sesvete su četvrt s najvećim brojem zahtjeva roditelja za smještajem djece u vrtiće. Trenutno šest novih objekata pohađa 630 djece. Nećemo tu stati, još su nam u planu otvaranje dva vrtića u ovom dijelu grada - u Novom Brestju i Sesvetskim selima", rekao je Tomašević i dodao da su ovog mjeseca šest novih gradskih vrtića.
"Uskoro će s radom početi vrtić u Odri...te vrtić Petar Pan u Cankarovoj ulici. Ponosan sam na to. Uskoro počinje i izgradnja vrtića u Remetincu. Imat ćemo 16 novih vrtića.
To se nikada nije dogodilo u povijesti upravljanja gradom, da se u tako kratkom periodu izgradi toliko vrtića", rekao je Tomašević, prenosi Dnevnik.hr.
"Drago mi je i da stalno zapošljavamo; gradski vrtići uskoro postaju najveći sustav u Zagrebu i uskoro će prestići i cijelu grupaciju Zagrebački holding.
Uskoro će oni imati manje zaposlenika nego sustav dječjih vrtića.
Ponosan sam da se unatoč inflaciji cijena vrtića nije digla u zadnje četiri godine".
Tomaševića su novinari pitali o Pripuzu i gradnji nebodera. Naime, Pripuz je dobio dozvolu i u centru Zagreba gradit će se neboder sa 20 katova. Projekt datira još iz 2009. godine.
"S njim je već bilo obračuna, odnosno bilo je obračuna između mene i njega.
Ovo su ostaci i zbog toga smo i išli u izmjene GUP-a da ovakvih stvari ne bude", rekao je Tomašević.
