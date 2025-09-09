Oglas

Tomašević na otvorenju novog vrtića: "Ovo se nikada nije dogodilo u povijesti upravljanja gradom"

N1 Info
09. ruj. 2025. 12:13
Emica Elvedji/PIXSELL

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević obišao je vrtić u Cerju. Komentirao je broj vrtića u Zagrebu, ali i neboder koji će graditi Pripuz.

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom posjetio je novoizgrađenom Dječjem vrtiću Leptir - Područni objekt Cerje, koji je krenuo s radom ovaj mjesec.

"Otvorenje novih vrtića i škola je najljepši dio posla gradonačelnika i jako me veseli što ih puno otvaramo u zadnje vrijeme. Sada više nema neupisane djece na ovom području.

Ovdje je mjesni odbor prenamijenjen u dječji vrtić. Ukupna vrijednost radova i opremanja je 1.7 milijuna eura, radi se o velikoj parceli - 5000 kvadrata.

Od 1.7 milijuna eura većina je novca došla iz gradskog proračuna, a jedan dio je sufinanciran iz EU fondova.

Sesvete su četvrt s najvećim brojem zahtjeva roditelja za smještajem djece u vrtiće. Trenutno šest novih objekata pohađa 630 djece. Nećemo tu stati, još su nam u planu otvaranje dva vrtića u ovom dijelu grada - u Novom Brestju i Sesvetskim selima", rekao je Tomašević i dodao da su ovog mjeseca šest novih gradskih vrtića.

"Uskoro će s radom početi vrtić u Odri...te vrtić Petar Pan u Cankarovoj ulici. Ponosan sam na to. Uskoro počinje i izgradnja vrtića u Remetincu. Imat ćemo 16 novih vrtića.

To se nikada nije dogodilo u povijesti upravljanja gradom, da se u tako kratkom periodu izgradi toliko vrtića", rekao je Tomašević, prenosi Dnevnik.hr.

"Drago mi je i da stalno zapošljavamo; gradski vrtići uskoro postaju najveći sustav u Zagrebu i uskoro će prestići i cijelu grupaciju Zagrebački holding.

Uskoro će oni imati manje zaposlenika nego sustav dječjih vrtića.

Ponosan sam da se unatoč inflaciji cijena vrtića nije digla u zadnje četiri godine".

Tomaševića su novinari pitali o Pripuzu i gradnji nebodera. Naime, Pripuz je dobio dozvolu i u centru Zagreba gradit će se neboder sa 20 katova. Projekt datira još iz 2009. godine.

"S njim je već bilo obračuna, odnosno bilo je obračuna između mene i njega.

Ovo su ostaci i zbog toga smo i išli u izmjene GUP-a da ovakvih stvari ne bude", rekao je Tomašević.

Teme
Tomislav Tomašević Vrtić

