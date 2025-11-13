Nakon više od 40 godina zagrebački kvart dobiva školu i vrtić, poznati detalji

Gradit će se na parceli od 25.700 kvadrata, a zgrada će se prostirati na oko 6500 četvornih metara. Škola će imati kapacitet za 560 učenika koji će nastavu pohađati u jednoj smjeni, a vrtić će moći primiti 72 mališana u četiri odgojne skupine. Radovi će se izvoditi prema projektu koji je izradio Arhitektonski fakultet, i to na temelju pobjedničkog urbanističko-arhitektonskog rješenja iz 2005. Škola će, naravno, biti opremljena svim sadržajima prema standardima 21. stoljeća, uključujući kuhinju, blagovaonicu, kabinete razredne i predmetne nastave te knjižnicu, a u duhu energetske učinkovitosti na krov objekta instalirat će se fotonaponska elektrana. Građevina će biti dovoljno statički čvrsta da može podnijeti i najjače potrese u Zagrebu, a opremljena će biti i sadržajima potrebnima osobama slabe pokretljivosti.