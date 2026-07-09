gradski aktualac
Tomašević o radovima u Zagrebu: "Znam da nije popularno, ali ovo je drugačiji grad"
Na aktualnom satu sjednice zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak, oporbeni zastupnici kritizirali su gradonačelnika zbog kašnjenja rokova i neplanskih radova na nekim prometnicama, oštećenja nedavno obnovljenog Trga Krešimira Ćosća, a prozvali su ga i zbog plaćanja privatnih tvrtki za otpad.
Na prozivke oporbe zbog raskopanih ulica, kašnjenja i gužvi, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je da se danas vidi ono što se godinama odgađalo. Marku Periši iz Kluba zastupnika HDZ-DP-HSU, koji je kritizirao radove u Vukovarskoj, na Trešnjevci i nepoštivanje rokova, poručio je da se “prije sezone radova svi veliki radovi prijavljuju i objavljuju” te da “po prvi puta svi građani mogu vidjeti sve pojedinosti o radovima”.
Za Vukovarsku je rekao da se ondje obnavlja 70 godina star vodovod koji je više puta pucao, a na tvrdnje da se radi neplanski odgovorio: “Kako neplanski? Sve je dostupno, sve je najavljivano i radi se u doba najmanjih gužvi.”
Tomašević je radove vezao i uz realizaciju kapitalnih investicija, navodeći da je izvršeno 181 od planirana 292 milijuna eura, odnosno 62,1 posto. To je, rekao je, osjetno više od godine prije preuzimanja vlasti, kada je realizirano 25 milijuna eura.
"Desetljećima su bili populisti i nisu htjeli raditi radove koji se ne vide, ono što je pod zemljom. Znam da ovo nije popularno, ali ovo je drugačiji grad", rekao je.
Mislav Krasić iz Kluba zastupnika Drito upozorio je da je Trg Krešimira Ćosića na zagrebačkoj Trešnjevci oštećen iako je obnovljen prije tri godine, te pitao hoće li eventualnu sanaciju platiti izvođač ili Zagrepčani. "Potrošili ste novac na obnovu trga, koji sad izgleda kako izgleda, a on vapi za obnovom", rekao je Krasić.
Tomašević je odgovorio da se Dom sportova nije ozbiljno obnavljao 20 godina i da će projekt biti gotov 2028. Za trg je rekao da nije mogao čekati završetak obnove Doma sportova. "Znate li kako je izgledao Trg Krešimira Ćosića? Bio je pun rupa i grozno je izgledao. Da se ne obnovi nije bila opcija. Je li tako trebao stajati do 2028.?" upitao je.
Dodao je da su ugrađene "puno deblje ploče znajući da će biti radovi, upravo zbog kamiona", pozvavši Krasića da usporede fotografije trga prije obnove i danas.
Predsjednik Kluba HDZ-DP-HSU, Mario Župan, Tomaševića je prozvao zbog plaćanja privatnih tvrtki za zbrinjavanje otpada i zatražio izvješće o izdvajanjima od 2021. do 30. lipnja 2026., kao i podatke kolio je to više od prethodne vlasti. “Rekli ste da nećete plaćati privatnike za zbrinjavanje otpada, a vidimo da od Jakuševca nema ništa”, rekao je Župan.
Tomašević mu je odgovorio da "zamjenjuje teze" jer se "miješani otpad se ne zbrinjava kod privatnih operatera”, dodavši da je kod odvojeno prikupljenog otpada veći trošak očekivan jer je Grad povećao odvajanje otpada za oko 50 posto.
Kao ključno rješenje za riješavanje gradske ovisnosti o privatnicima naveo je centar za gospodarenje otpadom u Resniku koji bi se financirao "pola iz gradskog proračuna, pola iz EU fondova".
Jonjić: Hoće li Grad ići u Srb dok se ne dovrši iskapanje naših sugrađana iz poraća
Predsjednik Kluba zastupnika Jedino Hrvatska!, Tomislav Jonjić, upitao je hoće li predstavnici Grada “službeno sudjelovati u proslavi pokolja u Srbu” i može li se, kako je rekao, ignorirati “žrtve naših sugrađana”. Tomašević mu je odgovorio da je "vrlo konzistentan u tome da nikad ne postavlja komunalna pitanja na aktualcu, nego odlazi u svjetonazorska”.
Na dodatno pitanje hoće li Grad ići u Srb “dok se ne dovrši iskapanje naših sugrađana iz poraća”, Tomašević je rekao da “svaku žrtvu treba poštovati”, ali i poručio: “Ja prisustvujem svih četiri obilježavanja državnih praznika i poštujem Ustav.”
Dorotea Šafranić iz Možemo! pitala je za napredak izgradnje OŠ Čulinec na istoku grada. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec rekla je da je izvođač ugovoren, ali da Grad nije htio najavljivati početak dok radovi stvarno ne krenu. “To je mitska škola, ravnatelj je odabran 1982.”, rekla je.
Objasnila je da je na području škole bilo 35 čestica, od čega nijedna gradska, što je nazvala najsloženijim postupkom stjecanja vlasništva za izgradnju škole. “Milijun eura isplatili smo vlasnicima, a Vladu smo čekali šest mjeseci da kaže da je to od javnog interesa”, rekla je Dolenec.
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