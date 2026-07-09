Tomašević o radovima u Zagrebu: "Znam da nije popularno, ali ovo je drugačiji grad"

Tomašević je odgovorio da se Dom sportova nije ozbiljno obnavljao 20 godina i da će projekt biti gotov 2028. Za trg je rekao da nije mogao čekati završetak obnove Doma sportova. "Znate li kako je izgledao Trg Krešimira Ćosića? Bio je pun rupa i grozno je izgledao. Da se ne obnovi nije bila opcija. Je li tako trebao stajati do 2028.?" upitao je.