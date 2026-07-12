Tomaševićev zamjenik: Gotovo tisuću naših sugrađana uselit će se uskoro u zgradu u Podbrežju

Stambena kriza pogađa sve velike gradove, pa tako i Zagreb. Takozvani stambeni jaz, odnosno nesrazmjer između potrebe za priuštivim stanovima i ponude takvih nekretnina na tržištu, u Zagrebu iznosi čak 38.000 jedinica. Nastojimo se kao uprava baviti ovom krizom na razne načine, kako revizijom odluka koje se tiču boljeg upravljanja gradskim stanovima tako i gradnjom novih stanova. Grad trenutno raspolaže s otprilike 6.500 stanova što je otprilike dva posto od ukupnog broja stanova u Zagrebu. Želimo taj broj povećati za oko tisuću stanova i u tom smislu smo pokrenuli projektiranje i gradnju na lokacijama u gradskom vlasništvu u Podbrežju, Borovju i Svetoj Klari.