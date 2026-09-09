Tomašević otvorio bazen Špansko i otkrio koja će biti cijena ulaznice

"Ovo je jedna dodatna infrastruktura i nama će kao vaterpolo savezu ovo zasigurno pomoći u odgoju novih vaterpolista. Ali, ovo je pitanje jedne opće kulture svakog grada, tako i grada Zagreba, glavnog grada svih građana Republike Hrvatske, jedne europske metropole i na tome uistinu čestitke svima koji su sudjelovali u ovom projektu. A nama kao sportašima ostaje samo nada da će na ovom bazenu proplivati neki novi klinci koji će vrlo brzo nositi kapicu hrvatske reprezentacije i nastaviti jedan zlatni put hrvatskog vaterpola i da ćemo se imati ponositi s tim rezultatima", poručio je Tucak.