vrijedan 36,3 milijuna eura
Tomašević otvorio bazen Špansko i otkrio koja će biti cijena ulaznice
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u srijedu je otvorio bazen Špansko vrijedan 36,3 milijuna eura i u potpunosti financiran iz gradskog proračuna, uz poruku da je "danas bitan dan za grad Zagreb, a povijesni dan za zapadni dio Zagreba" jer se bazen obećavao ne 20 godina, nego čak 30 godina.
Bazen su skokom u njega i utakmicom svečano otvorili mladi vaterpolisti, a Tomašević je novinarima rekao da on neće prvi skočiti u bazen, jer bi onda morali naručiti novo ispitivanje vode zbog sanitarne ispravnosti, što bi posljedično odgodilo otvaranje bazena za građane, danas u 15 sati.
"Najveći gušt nam je realizirati projekte koje zovemo 'Projekti 20', a to su projekti koji su se obećavali 20 godina, ali se nikad nisu realizirali. I doista smo evo ponosni da danas stojimo ovdje i da je ovo, ja bih rekao, najljepši bazen u gradu Zagrebu koji ima dodatne sadržaje kakve nemaju drugi bazeni", istaknuo je gradonačelnik.
Zbog toga vjeruje da ga neće koristiti samo građani Španskog i zapadnog dijela grada, već da će dolaziti iz cijelog Zagreba. Istaknuo je da će cijena ulaznice, unatoč tome što je novi bazen i što ima jacuzzi i gejzir te posebne tuševe sa svjetlosnim i zvučnim efektima, biti ista kao i za sve druge gradske bazene.
Tomašević: U pet godina utrostručen je proračun za sport
U pet godina utrostručen je proračun za sport, istaknuo je Tomašević, a osim danas otvorenog bazena, najavio je, bit će još puno sportskih objekata koje će otvoriti, kao što je nogometni stadion u Kranjčevićevoj, Dom sportova, a sa Vladom se radi i na novom Maksimirskom stadionu.
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić rekao je da možda nema boljeg trenutka za otvaranje ovog bazena nego nakon ovakvoga ljeta. "Hrvatska vaterpolo reprezentacija osvojila je zlatne medalje u sve tri dobne kategorije - u 16, u 18 i u 20 čime smo i bez ovog bazena pokazali da hrvatski vaterpolo itekako ima svjetlu budućnost", rekao je Mišić.
Istaknuo je da je bazen Špansko najveći kapitalni projekt koji otvaraju za sada u ovom mandatu i kojeg je Gradska skupština podržavala sve ove godine kroz osiguravanje novca u proračunu, a pomoći će i kod razvoja novih vaterpolista, ali će biti i dodatna vrijednost na zapadnom dijelu Zagreba koji je taj bazen čekao generacijama.
Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak zahvalio je i čestitao gradonačelniku Tomaševiću i njegovim suradnicima na izgradnji "kapitalnog objekta, bazenskog kompleksa koji nije pitanje samo sporta".
"Ovo je jedna dodatna infrastruktura i nama će kao vaterpolo savezu ovo zasigurno pomoći u odgoju novih vaterpolista. Ali, ovo je pitanje jedne opće kulture svakog grada, tako i grada Zagreba, glavnog grada svih građana Republike Hrvatske, jedne europske metropole i na tome uistinu čestitke svima koji su sudjelovali u ovom projektu. A nama kao sportašima ostaje samo nada da će na ovom bazenu proplivati neki novi klinci koji će vrlo brzo nositi kapicu hrvatske reprezentacije i nastaviti jedan zlatni put hrvatskog vaterpola i da ćemo se imati ponositi s tim rezultatima", poručio je Tucak.
Ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić naveo je da se cijeli kompleks sastoji od oko 6000 četvornih metara, s velikim sportsko-rekreacijskim bazenom 34 puta 25 metara, a uz njega je i manji edukacijski bazen te dodatni sadržaji kao što je ledena soba, kišna soba, mali dječji bazen i jacuzzi.
U sklopu kompleksa nalazi se i potpuno opremljena teretana, wellness centar sa saunama kao i vanjski mali bazen uz koji je tobogan. Bazen je u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom i slabovidnim osobama.
Novi bazen u Španskom, prvi bazen na zapadu Zagreba, nalazi se u Ulici Drage Stipca 4. Radno vrijeme bazena bit će radnim danom od 6.30 do 21.30 sati, a vikendom od 8 do 20 sati. Sportaši će u bazen ući s 1. listopadom.
Cijena dnevne ulaznice je za odrasle četiri eura, a za umirovljenike, osobe s invaliditetom i djecu jedan i pol euro. Mjesečna ulaznica za građane je 40 eura, a za umirovljenike, djecu i osobe s invaliditetom 22 eura. Razlika do troškova održavanja bazena plaćat će se iz gradskog proračuna.
Posebni sadržaji, poput saune, masaže i teretane, dodatno će se plaćati, ali su cijene niže od tržišnih, kako bi ti sadržaji bili pristupačniji građanima, a u sklopu bazena bit će i ugostiteljski objekt.
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