USKORO OTVARA VRATA
FOTO / Objavljene fotografije novog bazena u Španskom, evo što će sve nuditi
Novi bazen u zagrebačkom Španskom uskoro bi trebao biti otvoren za građane, a Grad Zagreb objavio je fotografije kojima je pokazao kako izgleda dio unutrašnjosti kompleksa.
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Grad Zagreb predstavio je detalje novog bazena u Španskom, čije se otvorenje približava.
"Prije nego što bazen Špansko službeno otvori svoja vrata, zavirili smo iza kulisa i donosimo vam prvi pogled na neke od detalja. Još malo i sve ćete moći vidjeti uživo", poručili su iz Grada Zagreba.
U sklopu kompleksa građanima će biti dostupni sportsko-rekreacijski bazen, edukacijsko-rehabilitacijski bazen, dječji bazen s toboganom te teretana.
Investicija vrijedna 32 milijuna eura
Izgradnja kupališta u Španskom počela je 2024. godine, nakon više od dva desetljeća čekanja. Vrijednost projekta procijenjena je na 32 milijuna eura.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije je istaknuo da kompleks neće biti namijenjen samo plivanju, već će ponuditi i različite sportske, rekreacijske i rehabilitacijske sadržaje.
Među njima su olimpijski sportsko-rekreacijski bazen, manji edukacijsko-rehabilitacijski bazen, sauna, wellness, fitness, korektivna dvorana i tribine s 300 mjesta.
"Želimo da bazeni budu dostupni svim građanima, ovo će biti kupalište modernog tipa, tim smjerom idu mnogi gradovi u Europi", rekao je ranije Tomašević.
Kompleks se nalazi između Zagrebačke avenije i naselja Špansko-Oranice. Imat će jednu podzemnu i dvije nadzemne etaže.
Projekt se financira iz gradskog proračuna, a dio sredstava osigurava se preko Europske investicijske banke.
Iz Grada poručuju da se otvorenje približava, a najnovijim fotografijama javnosti su pokazali dio unutrašnjosti i sadržaja koji će uskoro biti dostupni posjetiteljima.
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